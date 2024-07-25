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Причальные стенки

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2024
В аварийном состоянии. Суд вернул причал в центре Омска в федеральную собственность
Суд признал незаконным приватизацию двух причалов в центре Омска и вернул их в федеральную собственность.
25 июля, 13:59
«Не можем отремонтировать». В Омске на набережной Оми образовалась большая дыра
На омской набережной образовалась большая дыра в асфальте, мэр Сергей Шелест объяснил, почему городские власти не могут отремонтировать ее.
15 июля, 14:07
Вложили 65 миллионов. «Гидротранссервис» из Питера построит причал еще и в Нефтяниках
28 июня, 07:47
2023
«Берег изуродован техникой». В омском поселке Просторный продолжают строить причал
18 августа 2023, 10:03
«Рейдерский» захват. В омском поселке «Просторный» застраивают береговую территорию
25 июля 2023, 12:06
Площадь у омского речного вокзала за 1 миллион отдают в руки бизнесменов
2 июня 2023, 07:08
В Омске портовые причалы на 9-й Ленинской за 8 млн рублей купил их нынешний арендатор
4 мая 2023, 11:54
В Усть-Ишимском районе Омской области отменили сделку по продаже причала
Из-за демонтажа причала могло затопить ближайшие дома.
17 марта 2023, 03:47
В Омске старые портовые причалы пытаются пустить с молотка за 7 млн рублей
14 февраля 2023, 06:22

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