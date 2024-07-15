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Ежедневная выручка — 100 000 рублей. На Левом берегу Омска накрыли подпольное казино
Правоохранители пресекли работу казино, расположенного на улице Конева, в момент проверки в помещении находились 12 постоянных клиентов.
15 июля, 09:59
Предполагаемый организатор подпольного казино обжаловал постановление об аресте
29 марта, 10:40
Сидел целый класс. В Омске на Кирова силовики нагрянули в подпольный игорный клуб
Гости заведения заявляли, что не знали о запрете азартных игр на территории РФ.
19 января, 11:01
2023
Пожаловались местные. На омском Левобережье работал подпольный азартный клуб
Возбуждено сразу два уголовных дела.
31 июля 2023, 04:34
2022
Нелегальные игры. В Омске осудят 10 организаторов подпольного казино
Фигуранты дела тщательно скрывали свой бизнес.
30 июня 2022, 07:37

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