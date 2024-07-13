Надо ждать. Омичи на окраине города внезапно остались без света на три дня

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Стало известно, что в Октябрьском округе пропало электричество. Свет исчез в жилых домах по улице 18-й Военный Городок. Жалобы появились в паблике «Аварийный Омск».
По словам местных жителей, электричество в доме отключают на протяжении уже трех суток. Если свет и появляется, то всего лишь на пару часов. После отсутствует в течение пяти-семи часов.
Как пишет NGS55.RU, на место уже выехали сотрудники «Омскэлектро». На решение проблем, предположительно, уйдет несколько часов. До десяти утра следующего дня электричество должно стабильно работать.