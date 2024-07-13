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Posted Сегодня, 12:40

Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

иллюстрация

Надо ждать. Омичи на окраине города внезапно остались без света на три дня

13 июля 2024, 12:40
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омичи на окраине города внезапно остались без света на три дня

По словам местных жителей, электричество появляется за день не дольше чем на пару часов.

Стало известно, что в Октябрьском округе пропало электричество. Свет исчез в жилых домах по улице 18-й Военный Городок. Жалобы появились в паблике «Аварийный Омск».

По словам местных жителей, электричество в доме отключают на протяжении уже трех суток. Если свет и появляется, то всего лишь на пару часов. После отсутствует в течение пяти-семи часов.

Как пишет NGS55.RU, на место уже выехали сотрудники «Омскэлектро». На решение проблем, предположительно, уйдет несколько часов. До десяти утра следующего дня электричество должно стабильно работать.

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#Алина Ясинская#Общество#Город#Омск#Омская область#Россия#Электричество#Новости#АО «Омскэлектро»#Омскэлектро
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