Отмена льготной ипотеки снизила доступность жилья

Новые заявки на получение льготной ипотеки с господдержкой по ставке 8% годовых больше не принимают. Об этом заявили «Промсвязьбанк», «Россия», «Ак Барс», МТС-Банк, Почта Банк и Альфа-банк. Каких изменений ждать тем, кто собрался покупать квартиру? Подробности — в материале.

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