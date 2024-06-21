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Posted Сегодня, 14:34

Published Сегодня, 14:34

Modified Сегодня, 14:36

Updated Сегодня, 14:36

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Отмена льготной ипотеки снизила доступность жилья

21 июня 2024, 14:34
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
Новые заявки на получение льготной ипотеки с господдержкой по ставке 8% годовых больше не принимают. Об этом заявили «Промсвязьбанк», «Россия», «Ак Барс», МТС-Банк, Почта Банк и Альфа-банк. Каких изменений ждать тем, кто собрался покупать квартиру? Подробности — в материале.

В период пандемии стартовала базовая программа льготной ипотеки. Она стала популярнейшей программой субсидирования жилья. Семейной ипотекой чаще пользуются в регионах, а базовая программа — в Москве и Санкт-Петербурге. В первую очередь изменения негативно скажутся на жителей этих регионов.

Конечно, в выигрыше останется государство, ведь дорого субсидировать проценты по ипотеке. Будет сэкономлено десятки и сотни миллиардов рублей, пишут «Новые Известия».

Уничтожение ипотеки с господдержкой не уничтожит полностью льготные займы. Вице-президент ДОМ.РФ Антон Медведев ожидает, что по итогам этого года объем выдачи ипотеки сократится на 35%, а рынок недвижимости вернется к показателям ковидных 2020–2021 годов.

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#Алина Ясинская#Общество#Экономика#Россия#Ипотека#Банк#Новости#Семейная ипотека#Льготная ипотека
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