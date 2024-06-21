Отмена льготной ипотеки снизила доступность жилья

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
В период пандемии стартовала базовая программа льготной ипотеки. Она стала популярнейшей программой субсидирования жилья. Семейной ипотекой чаще пользуются в регионах, а базовая программа — в Москве и Санкт-Петербурге. В первую очередь изменения негативно скажутся на жителей этих регионов.
Конечно, в выигрыше останется государство, ведь дорого субсидировать проценты по ипотеке. Будет сэкономлено десятки и сотни миллиардов рублей, пишут «Новые Известия».
Уничтожение ипотеки с господдержкой не уничтожит полностью льготные займы. Вице-президент ДОМ.РФ Антон Медведев ожидает, что по итогам этого года объем выдачи ипотеки сократится на 35%, а рынок недвижимости вернется к показателям ковидных 2020–2021 годов.