Семейную ипотеку продлили до 2030 года: условия получения

Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
Это федеральная программа господдержки. Государство помогает семьям с детьми взять ипотеку по сниженной ставке. Суть в том, что разница между льготной и рыночной ставками компенсируется.
В этом году 223,8 млрд рублей из бюджета пойдут на семейную ипотеку. В Министерстве финансов России предлагают добавить к ним еще 66,2 млрд рублей.
Получить льготную семейную ипотеку в 2024 году могут семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет. Ставка по программе составит 6% в том числе и для жителей Дальнего Востока.
Сумма кредита объявлена до 12 млн рублей для жителей Москвы и Московской области, а также жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для остальных регионов — до 6 млн рублей. По условиям льготной семейной ипотеки можно взять денежные средства для строительства или покупки квартиры в новом доме. Первоначальный взнос составит 20%. При рождении ребенка семья может рефинансировать кредит, который ей предоставили ранее.
В Москве и ее области оформить ипотечный кредит можно будет на сумму до 30 млн рублей, в Санкт-Петербурге, Ленобласти — такая же сумма, а в других регионах — до 15 млн рублей. Однако в этом случае в части кредита, превышающей установленный госпрограммой лимит, будет действовать рыночная ставка.
Ипотечный заем в рамках семейной ипотеки можно взять на строительство или покупку квартиры в новостройке. Первоначальный взнос — 20%. При рождении ребенка семья может рефинансировать кредит, выданный ранее.
• Семьи, проживающие в малых городах численностью до 50 тыс человек, у которых есть двое несовершеннолетних детей.
• Семьи с двумя несовершеннолетними детьми, проживающие в регионах с низким объемом строительства или же регионах, имеющих индивидуальные программы развития.
• Семьи, воспитывающие ребенка-инвалида.
Напомним, что о льготной семейной ипотеке заявили в России в 2018 году. Изначально под программу попадали семьи с двумя детьми и более. Также обязательным условием было рождение хотя бы одного ребенка после 2018 года.
Далее при смягчении условий на льготную семейную ипотеку могли рассчитывать семьи с двумя детьми до возраста совершеннолетия. Также разрешили оформлять ипотечный кредит семьям с одним ребенком, но нужно было, чтобы малыш родился в промежутке между 1 января 2018 года — 31 декабря 2023 года.
Как сообщает сервис «Дом.РФ», за все время действия льготной семейной ипотеки выдано больше 1,08 млн жилищных кредитов. Общая сумма составила 4,88 трлн рублей. При этом большой ажиотаж на «Семейную ипотеку» был в первые три месяца этого года. Отметим, что эти данные актуальны на 20 июня 2024 года.
До продления программы кредит выдавали в нескольких десятках российских банков. На момент написания материала, заявки на обновленную семейную ипотеку пока принимает только ВТБ. Стоит отметить, что каждый банк может менять перечень необходимых документов.
Ранее заявлялось, что программа будет неактивной с 1 июля 2024 года. Но по факту и этот раз оказался не последним (ипотеку хотели сворачивать уже неоднократно). Одной из причиной отказа от льготной ипотеки являлся разгон цен на рынке первичного жилья. Об этом твердила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.