Семейную ипотеку продлили до 2030 года: условия получения

В Москве и ее области оформить ипотечный кредит можно будет на сумму до 30 млн рублей, в Санкт-Петербурге, Ленобласти — такая же сумма, а в других регионах — до 15 млн рублей. Однако в этом случае в части кредита, превышающей установленный госпрограммой лимит, будет действовать рыночная ставка.