gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 16:48

Published Сегодня, 16:48

Modified Сегодня, 16:50

Updated Сегодня, 16:50

Льготная ипотека предоставляется семьям еще шесть лет.

Семейную ипотеку продлили до 2030 года: условия получения

10 июля 2024, 16:48
Фото: gorod55.ru
Льготная ипотека предоставляется семьям еще шесть лет.
В Министерстве финансов РФ рассказали о продлении льготной семейной ипотеки. Он будет действовать еще до 2030 года. Кто входит в ее программу? Подробности — в материале Города55.

Что такое «Семейная ипотека»

Это федеральная программа господдержки. Государство помогает семьям с детьми взять ипотеку по сниженной ставке. Суть в том, что разница между льготной и рыночной ставками компенсируется.

В этом году 223,8 млрд рублей из бюджета пойдут на семейную ипотеку. В Министерстве финансов России предлагают добавить к ним еще 66,2 млрд рублей.

Условия льготной семейной ипотеки с 1 июля

Получить льготную семейную ипотеку в 2024 году могут семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет. Ставка по программе составит 6% в том числе и для жителей Дальнего Востока.

Сумма кредита объявлена до 12 млн рублей для жителей Москвы и Московской области, а также жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для остальных регионов ­­— до 6 млн рублей. По условиям льготной семейной ипотеки можно взять денежные средства для строительства или покупки квартиры в новом доме. Первоначальный взнос составит 20%. При рождении ребенка семья может рефинансировать кредит, который ей предоставили ранее.

Условия программы смягчаются с каждым годом.Условия программы смягчаются с каждым годом.
Условия программы смягчаются с каждым годом.
Фото: gorod55.ru

В Москве и ее области оформить ипотечный кредит можно будет на сумму до 30 млн рублей, в Санкт-Петербурге, Ленобласти — такая же сумма, а в других регионах — до 15 млн рублей. Однако в этом случае в части кредита, превышающей установленный госпрограммой лимит, будет действовать рыночная ставка.

Ипотечный заем в рамках семейной ипотеки можно взять на строительство или покупку квартиры в новостройке. Первоначальный взнос — 20%. При рождении ребенка семья может рефинансировать кредит, выданный ранее.

Претенденты на получение семейной ипотеки

• Семьи, проживающие в малых городах численностью до 50 тыс человек, у которых есть двое несовершеннолетних детей.

• Семьи с двумя несовершеннолетними детьми, проживающие в регионах с низким объемом строительства или же регионах, имеющих индивидуальные программы развития.

• Семьи, воспитывающие ребенка-инвалида.

Как изменились условия по сравнению с прежней программой

Напомним, что о льготной семейной ипотеке заявили в России в 2018 году. Изначально под программу попадали семьи с двумя детьми и более. Также обязательным условием было рождение хотя бы одного ребенка после 2018 года.

Далее при смягчении условий на льготную семейную ипотеку могли рассчитывать семьи с двумя детьми до возраста совершеннолетия. Также разрешили оформлять ипотечный кредит семьям с одним ребенком, но нужно было, чтобы малыш родился в промежутке между 1 января 2018 года — 31 декабря 2023 года.

Можно потратить ипотечный кредит на жилье в новостройке.Можно потратить ипотечный кредит на жилье в новостройке.
Можно потратить ипотечный кредит на жилье в новостройке.
Фото: gorod55.ru

Как сообщает сервис «Дом.РФ», за все время действия льготной семейной ипотеки выдано больше 1,08 млн жилищных кредитов. Общая сумма составила 4,88 трлн рублей. При этом большой ажиотаж на «Семейную ипотеку» был в первые три месяца этого года. Отметим, что эти данные актуальны на 20 июня 2024 года.

В каких банках можно взять семейную ипотеку

До продления программы кредит выдавали в нескольких десятках российских банков. На момент написания материала, заявки на обновленную семейную ипотеку пока принимает только ВТБ. Стоит отметить, что каждый банк может менять перечень необходимых документов.

Отмена льготной ипотеки

Ранее заявлялось, что программа будет неактивной с 1 июля 2024 года. Но по факту и этот раз оказался не последним (ипотеку хотели сворачивать уже неоднократно). Одной из причиной отказа от льготной ипотеки являлся разгон цен на рынке первичного жилья. Об этом твердила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Паника на рынке? Что будет с ценами на квартиры в Омске после отмены льготной ипотеки
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Политика#Общество#Россия#Новости#Семейная ипотека
Подпишитесь
Горы, озера и взлетевшие цены. Сколько стоит съездить в Боровое из Омска
Сегодня, 07:10
Бывает и без травы: омские депутаты одобрили новое определение газона
Сегодня, 07:19
Сгорел дотла. В Омске на остановке «Промышленная» вспыхнул автобус с пассажирами
Сегодня, 03:45
Не о чем мечтать. Квартиры в омских новостройках подорожали в три раза
Сегодня, 08:16
Второй день подряд. Омичей предупредили о введении режима «черного неба»
Сегодня, 02:59
Нарушил правила. В Омске накажут пилота, слетавшего в сельский магазин без «прав»
Сегодня, 04:23