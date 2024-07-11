Разрешили. У омичей будут на время забирать деньги на капремонт других домов

Депутатам предложили построить работу так, чтобы средства собственников квартир, которые получает регоператор, было возможно использовать для проведения капремонта в других домах. Речь зашла о тех объектах, которые составляют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, а не числятся на специальном счете. Но деньги при этом будут возвращаться. Нужно, чтобы правительство Омской области определило порядок использования, возврата средств на капремонт.