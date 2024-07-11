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Posted Сегодня, 10:59

Published Сегодня, 10:59

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

иллюстрация

Разрешили. У омичей будут на время забирать деньги на капремонт других домов

11 июля 2024, 10:59
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

У жителей Омской области будут на время забирать деньги на капремонт других домо

Депутаты согласились внести поправки в закон, но допсредств на их введение не потребуется.

Депутаты Законодательного собрания Омской области одобрили проект, который подразумевает изменение порядка проведения капремонта. За него проголосовали сразу в трех чтениях.

Этот проект представили в Заксобрание специалисты регионального министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. В пояснительной записке было указано, что организацию капитального ремонта было решено пересмотреть после внесенный в Жилищный кодекс РФ от ноября 2023 года (ч. 4 ст. 179) изменений.

Депутатам предложили построить работу так, чтобы средства собственников квартир, которые получает регоператор, было возможно использовать для проведения капремонта в других домах. Речь зашла о тех объектах, которые составляют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, а не числятся на специальном счете. Но деньги при этом будут возвращаться. Нужно, чтобы правительство Омской области определило порядок использования, возврата средств на капремонт.

Также в вынесенном на голосование проекте отмечались критерии очередности проведения капремонта. В первую очередь специалисты будут смотреть на срок эксплуатации многоэтажки, износ конструкций, инженерных систем. Также будет учитываться дата последнего капремонту.

Никаких дополнительных средств из областного бюджета не требуется при этом, уточнили в профильном министерстве.

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#Алина Ясинская#Капремонт жилья#Ремонт#Омск#Омская область#Россия#Капремонт#Новости#Заксобрание#Фонд капремонта
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