Разрешили. У омичей будут на время забирать деньги на капремонт других домов

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Депутаты Законодательного собрания Омской области одобрили проект, который подразумевает изменение порядка проведения капремонта. За него проголосовали сразу в трех чтениях.
Этот проект представили в Заксобрание специалисты регионального министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. В пояснительной записке было указано, что организацию капитального ремонта было решено пересмотреть после внесенный в Жилищный кодекс РФ от ноября 2023 года (ч. 4 ст. 179) изменений.
Депутатам предложили построить работу так, чтобы средства собственников квартир, которые получает регоператор, было возможно использовать для проведения капремонта в других домах. Речь зашла о тех объектах, которые составляют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, а не числятся на специальном счете. Но деньги при этом будут возвращаться. Нужно, чтобы правительство Омской области определило порядок использования, возврата средств на капремонт.
Также в вынесенном на голосование проекте отмечались критерии очередности проведения капремонта. В первую очередь специалисты будут смотреть на срок эксплуатации многоэтажки, износ конструкций, инженерных систем. Также будет учитываться дата последнего капремонту.
Никаких дополнительных средств из областного бюджета не требуется при этом, уточнили в профильном министерстве.