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Posted Сегодня, 13:36

Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

На капремонт моста у Телецентра в Омске потратят больше двух миллиардов

Не жалеют. На капремонт моста у Телецентра в Омске потратят больше двух миллиардов

5 июля 2024, 13:36
Фото: телеграм-канал губернатора Омской области Виталия Хоценко

На капремонт моста у Телецентра в Омске потратят больше двух миллиардов

Предположительно, работы будут проходить до 2026 года.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о предстоящем капитальном ремонте моста имени 60-летия ВЛКСМ. Реконструкция пройдет в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

На работу выделили около 2,8 млрд рублей. На мосту заменят опорные части, ограждения, полностью обновят полотно дороги, пролетные строения и металлические конструкции. Также капремонт подразумевает восстановление и покраску опор. К слову, ранее была информация о том, что проезжую часть моста у Телецентра планируется расширять.

В проекте также предусмотрена архитектурная подсветка и озеленение со стороны Левого берега, добавил губернатор. По предварительным данным, капитальный ремонт моста продлится до середины осени 2026 года.

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#Алина Ясинская#Город#Омск#Омская область#Мост#Россия#Капремонт#Мост 60-летия BЛКСМ#Новости#Виталий Хоценко
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