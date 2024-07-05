Не жалеют. На капремонт моста у Телецентра в Омске потратят больше двух миллиардов

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о предстоящем капитальном ремонте моста имени 60-летия ВЛКСМ. Реконструкция пройдет в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
На работу выделили около 2,8 млрд рублей. На мосту заменят опорные части, ограждения, полностью обновят полотно дороги, пролетные строения и металлические конструкции. Также капремонт подразумевает восстановление и покраску опор. К слову, ранее была информация о том, что проезжую часть моста у Телецентра планируется расширять.
В проекте также предусмотрена архитектурная подсветка и озеленение со стороны Левого берега, добавил губернатор. По предварительным данным, капитальный ремонт моста продлится до середины осени 2026 года.