Не жалеют. На капремонт моста у Телецентра в Омске потратят больше двух миллиардов

На работу выделили около 2,8 млрд рублей. На мосту заменят опорные части, ограждения, полностью обновят полотно дороги, пролетные строения и металлические конструкции. Также капремонт подразумевает восстановление и покраску опор. К слову, ранее была информация о том, что проезжую часть моста у Телецентра планируется расширять.