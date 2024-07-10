В Омске официально появятся улица Дарвина и Нужный переулок

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
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Updated Сегодня, 09:30
В Омском городском Совете сегодня, 10 июля, прошло очередное заседание комитета по вопросам транспортной инфраструктуры На нем обсуждалась в том числе и городская топонимика. В частности, администрация предложила узаконить два названия, которые по факту уже используются: «улица Дарвина» и «переулок Нужный».
Оба объекта находятся на Левом берегу. Улица Дарвина проходит параллельно Меридиальной от Верхнеднепровской до улицы Фиалкова, Нужный переулок — параллельно Ржевской улице от Верхнеднепровской до Шадринской.
— Улица Дарвина фактически существует с 1992 года, — говорится в пояснительной записке, — вместе с тем наименование улице в установленном порядке не присваивалось. На данной улице поставлены на кадастровый учет земельный участок и индивидуальный жилой дом, строительство которого завершено в 1992 году. На указанные объекты оформлено право собственности с указанием адреса: город Омск, улица Дарвина, дом 7.
В Нужном переулке, согласно документу, должны появиться частные дома.
Депутаты одобрили предложение. Окончательное решение по этому вопросу будет принято на ближайшем пленарном заседании городского Совета.