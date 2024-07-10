В Омске официально появятся улица Дарвина и Нужный переулок

В Омском городском Совете сегодня, 10 июля, прошло очередное заседание комитета по вопросам транспортной инфраструктуры На нем обсуждалась в том числе и городская топонимика. В частности, администрация предложила узаконить два названия, которые по факту уже используются: «улица Дарвина» и «переулок Нужный».