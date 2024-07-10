gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:30

Published Сегодня, 09:30

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Омский городской Совет

В Омске официально появятся улица Дарвина и Нужный переулок

10 июля 2024, 09:30
Фото: gorod55.ru
Омский городской Совет

Омские депутаты одобрили названия для улицы и переулка

Окончательное решение по этому вопросу будет принято через неделю на пленарном заседании городского Совета.

В Омском городском Совете сегодня, 10 июля, прошло очередное заседание комитета по вопросам транспортной инфраструктуры На нем обсуждалась в том числе и городская топонимика. В частности, администрация предложила узаконить два названия, которые по факту уже используются: «улица Дарвина» и «переулок Нужный».

Оба объекта находятся на Левом берегу. Улица Дарвина проходит параллельно Меридиальной от Верхнеднепровской до улицы Фиалкова, Нужный переулок — параллельно Ржевской улице от Верхнеднепровской до Шадринской.

— Улица Дарвина фактически существует с 1992 года, — говорится в пояснительной записке, — вместе с тем наименование улице в установленном порядке не присваивалось. На данной улице поставлены на кадастровый учет земельный участок и индивидуальный жилой дом, строительство которого завершено в 1992 году. На указанные объекты оформлено право собственности с указанием адреса: город Омск, улица Дарвина, дом 7.

В Нужном переулке, согласно документу, должны появиться частные дома.

Депутаты одобрили предложение. Окончательное решение по этому вопросу будет принято на ближайшем пленарном заседании городского Совета.

Сквер у омского «Либеров-центра» получил название
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Горсовет#Топонимика
Подпишитесь
Горы, озера и взлетевшие цены. Сколько стоит съездить в Боровое из Омска
Сегодня, 07:10
Бывает и без травы: омские депутаты одобрили новое определение газона
Сегодня, 07:19
Сгорел дотла. В Омске на остановке «Промышленная» вспыхнул автобус с пассажирами
Сегодня, 03:45
Не о чем мечтать. Квартиры в омских новостройках подорожали в три раза
Сегодня, 08:16
Второй день подряд. Омичей предупредили о введении режима «черного неба»
Сегодня, 02:59
Нарушил правила. В Омске накажут пилота, слетавшего в сельский магазин без «прав»
Сегодня, 04:23