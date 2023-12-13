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Posted Сегодня, 10:53

Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

У очередного омского сквера появилось имя

Сквер у омского «Либеров-центра» получил название

13 декабря 2023, 10:53
Фото: Либеров-центр

У очередного омского сквера появилось имя

Омский горсовет принял соответствующее постановление.

На очередном пленарном заседании Омского городского Совета обсуждалась в том числе тема топонимики. Глава Центрального округа Амангельды Мендубаев, выступивший в роли докладчика, предложил депутатам дать скверу, расположенному вокруг музея «Либеров-центр», название: «сквер имени Алексея Либерова».

Согласно пояснительной записке, эта инициатива принадлежит руководству бюджетного учреждения культуры Омской области «Государственный областной художественный музей „Либеров-центр“», причем уже есть одобрение топонимической комиссии.

Сквер имени Алексея Либерова на территориальной схемеСквер имени Алексея Либерова на территориальной схеме
Сквер имени Алексея Либерова на территориальной схеме
Фото: Омский городской Совет

«Присвоение скверу в Центральном административном округе города Омска наименования „сквер имени Алексея Либерова“ увековечит память об А. Н. Либерове, — говорится в пояснительной записке, — а также будет способствовать патриотическому, нравственному и художественному воспитанию молодежи».

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#Омск#Новости#Николай Эйхвальд#Скверы#Топонимика#Алексей Либеров
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