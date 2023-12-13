Сквер у омского «Либеров-центра» получил название

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
На очередном пленарном заседании Омского городского Совета обсуждалась в том числе тема топонимики. Глава Центрального округа Амангельды Мендубаев, выступивший в роли докладчика, предложил депутатам дать скверу, расположенному вокруг музея «Либеров-центр», название: «сквер имени Алексея Либерова».
Согласно пояснительной записке, эта инициатива принадлежит руководству бюджетного учреждения культуры Омской области «Государственный областной художественный музей „Либеров-центр“», причем уже есть одобрение топонимической комиссии.
«Присвоение скверу в Центральном административном округе города Омска наименования „сквер имени Алексея Либерова“ увековечит память об А. Н. Либерове, — говорится в пояснительной записке, — а также будет способствовать патриотическому, нравственному и художественному воспитанию молодежи».