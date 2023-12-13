Сквер у омского «Либеров-центра» получил название

«Присвоение скверу в Центральном административном округе города Омска наименования „сквер имени Алексея Либерова“ увековечит память об А. Н. Либерове, — говорится в пояснительной записке, — а также будет способствовать патриотическому, нравственному и художественному воспитанию молодежи».