Остался только мусор. При ремонте омской больницы украли больше двух миллиардов

Районная прокуратура проводила соответствующую проверку. В пресс-центре ведомства сообщили, что контракт на капремонт заключали с ООО «Рэдианс» в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Подрядчик должен был еще и перевезти, уничтожить старые оконные рамы, трубы и батареи, но весь мусор так и остался в больнице.