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Published Сегодня, 06:57

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Updated Сегодня, 06:59

При ремонте больницы в Омской области украли больше двух миллиардов

Остался только мусор. При ремонте омской больницы украли больше двух миллиардов

9 июля 2024, 06:57
Фото: прокуратура Омской области

При ремонте больницы в Омской области украли больше двух миллиардов

Капитальный ремонт планировался в рамках нацпроекта, но работ фактически никто не делал.

В Омской области возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Под подозрение попали сотрудники Полтавской ЦРБ. Подробности рассказали в региональном следкоме.

По версии следствия, преступление произошло в прошлом году. Сотрудники медучреждения на основе уже заключенного контракта приняли и оплатили фактические невыполненные работы. Вопрос касался капремонта здания больницы. Сумма ущерба составила больше 2,2 млн рублей.

Фото: прокуратура Омской области

Районная прокуратура проводила соответствующую проверку. В пресс-центре ведомства сообщили, что контракт на капремонт заключали с ООО «Рэдианс» в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Подрядчик должен был еще и перевезти, уничтожить старые оконные рамы, трубы и батареи, но весь мусор так и остался в больнице.

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#Алина Ясинская#Омск#Омская область#Россия#Капремонт#Здравоохранение#Уголовное дело#Следком#Превышение полномочий#Новости#Нацпроект#СУ СКР Омской области
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