Остался только мусор. При ремонте омской больницы украли больше двух миллиардов

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
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Updated Сегодня, 06:59
В Омской области возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Под подозрение попали сотрудники Полтавской ЦРБ. Подробности рассказали в региональном следкоме.
По версии следствия, преступление произошло в прошлом году. Сотрудники медучреждения на основе уже заключенного контракта приняли и оплатили фактические невыполненные работы. Вопрос касался капремонта здания больницы. Сумма ущерба составила больше 2,2 млн рублей.
Районная прокуратура проводила соответствующую проверку. В пресс-центре ведомства сообщили, что контракт на капремонт заключали с ООО «Рэдианс» в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Подрядчик должен был еще и перевезти, уничтожить старые оконные рамы, трубы и батареи, но весь мусор так и остался в больнице.