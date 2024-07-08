Успел попасть в ДТП. Омич задушил родственницу и поехал с трупом за город

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
В Омске возбуждено уголовное дело по факту убийства. Оно произошло в конце июня. Жертвой стала 39-летняя женщина, работавшая в такси. В правоохранительные органы с заявлением об исчезновении обратился на следующий день ее 19-летний сын.
Следователи и полицейские выяснили, что на омичку напал 30-летний племянник бывшего мужа. По предварительной версии, он принял наркотики и во время ссоры задушил женщину. Действия происходили вечером 30 июня в квартире на улице Молодежная. Нападавший забрал золотые украшения жертвы на 54 тыс рублей, положил труп в багажник и вывез в Муромцевский район, где у одного из водоемов похоронил.
После этого мужчина поехал к знакомым в Горьковский район, где еще раз принял наркотики, но по дороге в Омск потерял управление и съехал в кювет. На попутках он добрался до города. Его задержали через несколько дней, когда он пытался сдать в ломбард драгоценности женщины.
Ему предъявлено обвинение, сейчас фигурант дела находится под стражей. Расследование продолжается, уточнили в СУ СК РФ по Омской области.