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Posted Сегодня, 06:43

Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

иллюстрация

Успел попасть в ДТП. Омич задушил родственницу и поехал с трупом за город

8 июля 2024, 06:43
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омич задушил родственницу и поехал с трупом за город

Известно, что мужчина за те сутки несколько раз употребил наркотики.

В Омске возбуждено уголовное дело по факту убийства. Оно произошло в конце июня. Жертвой стала 39-летняя женщина, работавшая в такси. В правоохранительные органы с заявлением об исчезновении обратился на следующий день ее 19-летний сын.

Следователи и полицейские выяснили, что на омичку напал 30-летний племянник бывшего мужа. По предварительной версии, он принял наркотики и во время ссоры задушил женщину. Действия происходили вечером 30 июня в квартире на улице Молодежная. Нападавший забрал золотые украшения жертвы на 54 тыс рублей, положил труп в багажник и вывез в Муромцевский район, где у одного из водоемов похоронил.

После этого мужчина поехал к знакомым в Горьковский район, где еще раз принял наркотики, но по дороге в Омск потерял управление и съехал в кювет. На попутках он добрался до города. Его задержали через несколько дней, когда он пытался сдать в ломбард драгоценности женщины.

Ему предъявлено обвинение, сейчас фигурант дела находится под стражей. Расследование продолжается, уточнили в СУ СК РФ по Омской области.

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