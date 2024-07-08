Успел попасть в ДТП. Омич задушил родственницу и поехал с трупом за город

После этого мужчина поехал к знакомым в Горьковский район, где еще раз принял наркотики, но по дороге в Омск потерял управление и съехал в кювет. На попутках он добрался до города. Его задержали через несколько дней, когда он пытался сдать в ломбард драгоценности женщины.