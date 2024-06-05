19 и 20 место. Омские вузы попали в рейтинг по уровню зарплат выпускников в IT-сфере

С прошлого года омский политех опустился на одну позицию и занял 19-е место в рейтинге. Однако есть и положительные изменения: зарплаты выпускников за год выросли на 30 тысяч рублей и достигли отметки в 130 тысяч рублей в месяц. К тому же 70% выпускников решают остаться в Омске и продолжить работу после окончания обучения.