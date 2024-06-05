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иллюстрация

19 и 20 место. Омские вузы попали в рейтинг по уровню зарплат выпускников в IT-сфере

5 июня 2024, 08:09
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

ОмГТУ и ОмГУ попали в рейтинг вузов по уровню зарплат выпускников-айтишников

Исследователи SuperJob составили рейтинг вузов по уровню зарплат выпускников IT-специальностей за период с 2018 по 2023 годы. Согласно этому рейтингу, ОмГТУ занял 19 место, а ОмГУ имени Ф. М. Достоевского — 20 место. Выпускники этих вузов получают в месяц 130 и 127 тысяч рублей соответственно.

Исследователи SuperJob подготовили рейтинг российских вузов на 2024 год по уровню зарплат молодых IT-специалистов, которые закончили обучение в период с 2018 по 2023 годы. В нем оказались сразу два вуза из Омска: ОмГТУ и ОмГУ им. Ф. М. Достоевского.

С прошлого года омский политех опустился на одну позицию и занял 19-е место в рейтинге. Однако есть и положительные изменения: зарплаты выпускников за год выросли на 30 тысяч рублей и достигли отметки в 130 тысяч рублей в месяц. К тому же 70% выпускников решают остаться в Омске и продолжить работу после окончания обучения.

Далее на 20-м месте в рейтинге расположился ОмГУ. Средняя зарплата выпускников составляет 127 тысяч рублей, что на 7 тысяч больше, чем в прошлом году. Отметим, что 75% выпускников после окончания обучения остаются работать в городе.

Неизменный лидер рейтинга — Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) со средней заработной платой выпускников в 300 тысяч рублей в месяц (+30 тысяч). На втором месте — Университет ИТМО со средней зарплатой выпускников в 260 тысяч рублей в месяц (+25 тысяч).

На третьем месте сразу четыре вуза. Это МГУ им. М. В. Ломоносова, МГТУ им. Н. Э. Баумана, МИФИ и НИУ ВШЭ. Их выпускники получают в среднем по 250 тысяч рублей в месяц.

Куда поступить: топ-5 вузов Омска для выпускников 2024 года
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