19 и 20 место. Омские вузы попали в рейтинг по уровню зарплат выпускников в IT-сфере

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Исследователи SuperJob подготовили рейтинг российских вузов на 2024 год по уровню зарплат молодых IT-специалистов, которые закончили обучение в период с 2018 по 2023 годы. В нем оказались сразу два вуза из Омска: ОмГТУ и ОмГУ им. Ф. М. Достоевского.
С прошлого года омский политех опустился на одну позицию и занял 19-е место в рейтинге. Однако есть и положительные изменения: зарплаты выпускников за год выросли на 30 тысяч рублей и достигли отметки в 130 тысяч рублей в месяц. К тому же 70% выпускников решают остаться в Омске и продолжить работу после окончания обучения.
Далее на 20-м месте в рейтинге расположился ОмГУ. Средняя зарплата выпускников составляет 127 тысяч рублей, что на 7 тысяч больше, чем в прошлом году. Отметим, что 75% выпускников после окончания обучения остаются работать в городе.
Неизменный лидер рейтинга — Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) со средней заработной платой выпускников в 300 тысяч рублей в месяц (+30 тысяч). На втором месте — Университет ИТМО со средней зарплатой выпускников в 260 тысяч рублей в месяц (+25 тысяч).
На третьем месте сразу четыре вуза. Это МГУ им. М. В. Ломоносова, МГТУ им. Н. Э. Баумана, МИФИ и НИУ ВШЭ. Их выпускники получают в среднем по 250 тысяч рублей в месяц.