gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:43

Published Сегодня, 08:43

Modified Сегодня, 08:45

Updated Сегодня, 08:45

Омский политех попал в Национальный рейтинг университетов

Повышают показатали. ОмГТУ попал в Национальный рейтинг университетов

27 июня 2024, 08:43
Фото: пресс-служба ОмГТУ

Омский политех попал в Национальный рейтинг университетов

Вуз попал в 100 лучших вузов, заняв 76 строчку.

Опубликованы данные Национального рейтинга университетов. Его подготовила информационная группа «Инферфакс». В него попал один из омских вузов.

Речь идет об ОмГТУ. Как сообщает пресс-служба учебного заведения, омский политех занял 76 место. В общей сложности в рейтинге 378 учреждений. Также известно, что ОмГТУ стал лидером среди омских высших учебных заведений.

Политех улучшил свои показатели в четырех направлениях:

  • «Образование» — 105–106 место (+52 позиции)
  • «Бренд» — 110–112 место (+14 позиций)
  • «Социальная среда» — 77–79 место (+14 позиций)
  • «Инновации/Предпринимательство» — 45 место (+5 позиций)

Ранее Город55 писал о рейтинге Forbes. Университет им. М. Ф. Достоевского. Он занял 91-ую строчку. Всего в лонг-лист вошли 547 учреждений.

К слову, также составлялся рейтинг вузов по уровню зарплат выпускников IT-специальностей. При анализе учитывались данные последних пяти лет. В рейтинг вошли два вуза — ОмГТУ и ОмГУ им. Ф. М. Достоевского.

Forbes оценил. ОмГУ попал в рейтинг лучших российских вузов 2024 года
Узнать подробнее
19 и 20 место. Омские вузы попали в рейтинг по уровню зарплат выпускников в IT-сфере
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Общество#Образование#Омск#Омская область#Рейтинг#Россия#Новости#ОмГТУ#Политех
Подпишитесь
В Омск вместе с безумной жарой придет жестокая магнитная буря
Сегодня, 05:21
«Ястреб», но есть нюанс. Омский хоккеист Михеев перешел в «Чикаго Блэкхокс»
Сегодня, 08:28
Климат как на Северном Кавказе. Что будет с погодой в Омске через 60 лет
Сегодня, 03:28
Вольер за полмиллиона. В Большереченский зоопарк снова привезут белого медведя
Сегодня, 07:41
Судебные распри. «Кедру» нельзя продавать землю с кортами в парке 30-летия ВЛКСМ
Сегодня, 09:47
Омские власти потратят 2 млн рублей на проживание беженцев в гостинице «Иртыш»
Сегодня, 06:41