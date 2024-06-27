Повышают показатали. ОмГТУ попал в Национальный рейтинг университетов

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Опубликованы данные Национального рейтинга университетов. Его подготовила информационная группа «Инферфакс». В него попал один из омских вузов.
Речь идет об ОмГТУ. Как сообщает пресс-служба учебного заведения, омский политех занял 76 место. В общей сложности в рейтинге 378 учреждений. Также известно, что ОмГТУ стал лидером среди омских высших учебных заведений.
Политех улучшил свои показатели в четырех направлениях:
Ранее Город55 писал о рейтинге Forbes. Университет им. М. Ф. Достоевского. Он занял 91-ую строчку. Всего в лонг-лист вошли 547 учреждений.
К слову, также составлялся рейтинг вузов по уровню зарплат выпускников IT-специальностей. При анализе учитывались данные последних пяти лет. В рейтинг вошли два вуза — ОмГТУ и ОмГУ им. Ф. М. Достоевского.