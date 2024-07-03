Более 100 домов под снос. 10,2 га в Амурском поселке отдают под комплексную застройку

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
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В Омске определились с еще одной территорией, которую собираются отдать под комплексную застройку. Речь идет о 10,2 га в границах улиц 1-я Челюскинцев — Авангардная — 4-я Челюскинцев — Сурикова в Амурском поселке. Соответствующий проект постановления 2 июля опубликовали на официальном сайте городской администрации.
Реализовать проект КРТ на этой территории необходимо за 10 лет. Предполагается, что за это время в Амуре появится новый микрорайон общей площадью застройки не менее 70 тысяч кв. м.
В границах улиц 1-я Челюскинцев — Авангардная — 4-я Челюскинцев — Сурикова расположены девять аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу, несколько многоквартирных домов без статуса «аварийный», а также 144 частных дома. На освободившейся территории могут появиться малоэтажные, среднеэтажные и высотные дома, объекты здравоохранения, образования, культурного развития, делового управления, автомойки, СТО, заправки, гостиницы, магазины и ТРЦ, спортплощадки и др.
Выбирать инвестора, который реализует проект КРТ, будут на торгах.
Напомним, что это не единственная территория, которую хотят в Омске комплексно застраивать. Как ранее рассказывал Город55 депархитектуры планирует включить в программу комплексного развития территорий еще несколько больших участков в Ленинском, Центральном и Кировском округах.