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Published Сегодня, 03:50

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Более 100 домов под снос. 10,2 га в Амурском поселке отдают под комплексную застройку

3 июля 2024, 03:50
Фото: 1MI
Иллюстрация

На месте сотни частных домов в Амуре за 10 лет хотят построить новый микрорайон

Минимальный объем строительства на территории в границах улиц 1-я Челюскинцев — Авангардная — 4-я Челюскинцев — Сурикова, как следует из проекта постановления омской мэрии, составит 70 тысяч «квадратов».

В Омске определились с еще одной территорией, которую собираются отдать под комплексную застройку. Речь идет о 10,2 га в границах улиц 1-я Челюскинцев — Авангардная — 4-я Челюскинцев — Сурикова в Амурском поселке. Соответствующий проект постановления 2 июля опубликовали на официальном сайте городской администрации.

Реализовать проект КРТ на этой территории необходимо за 10 лет. Предполагается, что за это время в Амуре появится новый микрорайон общей площадью застройки не менее 70 тысяч кв. м.

Территория, попавшая под комплексное развитиеТерритория, попавшая под комплексное развитие
Территория, попавшая под комплексное развитие
Фото: Администрация города Омска

В границах улиц 1-я Челюскинцев — Авангардная — 4-я Челюскинцев — Сурикова расположены девять аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу, несколько многоквартирных домов без статуса «аварийный», а также 144 частных дома. На освободившейся территории могут появиться малоэтажные, среднеэтажные и высотные дома, объекты здравоохранения, образования, культурного развития, делового управления, автомойки, СТО, заправки, гостиницы, магазины и ТРЦ, спортплощадки и др.

Выбирать инвестора, который реализует проект КРТ, будут на торгах.

Напомним, что это не единственная территория, которую хотят в Омске комплексно застраивать. Как ранее рассказывал Город55 депархитектуры планирует включить в программу комплексного развития территорий еще несколько больших участков в Ленинском, Центральном и Кировском округах.

Частники не нужны? Пять новых участков в Омске хотят отдать под комплексную застройку
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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Строительство#Аварийное жилье#Застройщик#Снос дома#Аварийные дома#Новости#Застройка#Департамент архитектуры#Проект постановления#КРТ
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