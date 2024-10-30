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Росреестр

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2024
Омичи все чаще покупают недвижимость в Ленобласти, предпочитая ее Москве
Согласно свежим данным экспертов, в случае покупки жилья в другом городе омичи рассматривают варианты в Санкт-Петербурге.
30 октября, 06:38
От 4 до 19 этажей. Омичам рассказали про новые дома, которые строятся в городе
Темпы жилищного строительства активно растут, в городе появляется все больше новостроек и элитных микрорайонов.
11 сентября, 07:05
Среди лучших. Омская область оказалась лидером по числу оформлений сельской ипотеки
30 августа, 09:37
В Росреестре назвали регионы, где омичи чаще всего покупают недвижимость
Омский филиал федеральной службы кадастра выделил сразу 3 региона, жилье в которых пользуется успехом у горожан. Однако жилой фонд Омской области интересен и жителям других регионов.
24 июля, 06:22
Губернатор Хоценко подписал соглашения с Росреестром и Роскадастром
В регионе будет запущен пилотный проект, который правительство будет развивать совместно с ведомствами.
18 июля, 09:52
Семья из Омска судилась с Росреестром из-за регистрации долей в ипотечной квартире
Суд обязал Росреестр зарегистрировать право собственности детей на доли в ипотечной квартире, которая была куплена с использованием маткапитала.
11 июля, 06:51
Поровну однушек с двушками. На Левобережье Омска построили новый 10-этажный дом
4 июля, 04:08
Частникам? В Омске началась перепродажа причалов, которые нужно вернуть государству
30 января, 11:40
2023
Для банкетов и поминальных обедов. В Омске за 16 млн продают кафе «Ла Прованс»
16 декабря 2023, 08:58
Документы уже подписаны. В Омске введен в эксплуатацию новый детский сад
Управление Росреестра по Омской области поставило детский сад в Амурском поселке на кадастровый учет и зарегистрировало права на него.
5 сентября 2023, 13:25
Без метро, зато в Сибири. Москвичи стали чаще покупать недвижимость в Омской области
3 августа 2023, 08:38
Омич обманул сотрудников Росреестра и незаконно завладел муниципальной землей
В его собственность перешли пять крупных земельных участков.
31 июля 2023, 05:03
Квартиры в Омске стали активно покупать жители Челябинска, Питера и Новосибирска
За первые три месяца 2023 года жители других регионов приобрели 1112 объектов недвижимости на территории Омской области.
14 апреля 2023, 07:04
Не Приветное, а Приветная. В Омской области нашли 37 именований с ошибками
Под пристальное внимание управления Росреестра попали интерактивные карты и дорожные указатели с названиями населенных пунктов.
22 марта 2023, 06:41
Омская область заняла 1 место по количеству оформленных по амнистии гаражей
«Амнистия» предусматривает бесплатное получение земельного участка под гаражом и упрощенное оформление гаражного бокса в собственность. За минувший год омичи оформили почти 4 тысячи земельных участков.
28 февраля 2023, 11:34
С начала года 42 омские семьи приобрели квартиры с помощью льготных ипотек
Омичи приобретали жилье в новостройках, пользуясь государственной программой льготного кредитования.
9 февраля 2023, 12:48
2022
Недвижимость в Омске. Люди покупают квартиры за 31 млн рублей в кредит
Рынок вторичной недвижимости в Омске упал на 30% по сравнению с прошлым годом. Но это не помешало неизвестному омичу купить квартиру стоимостью почти вдвое больше среднего по рынку, если считать за «квадрат».
8 декабря 2022, 05:35
От лачуги до дворца. В Омской области построили за октябрь 315 частных домов
Самый большой дом за октябрь возвели в Омске, на 565,5 кв. м. Самый маленький дом построили в СНТ «Ландыш», там площади всего 19,6 кв. м.
14 ноября 2022, 11:23
Москва и Петербург утратили лидерство. В какие регионы уезжают на ПМЖ из Омска
Москва не нужна. Омичи все больше выбирают для покупки жилья другие города и регионы.
2 ноября 2022, 07:22

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