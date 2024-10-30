Недвижимость в Омске. Люди покупают квартиры за 31 млн рублей в кредит

Рынок вторичной недвижимости в Омске упал на 30% по сравнению с прошлым годом. Но это не помешало неизвестному омичу купить квартиру стоимостью почти вдвое больше среднего по рынку, если считать за «квадрат».