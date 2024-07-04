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ТГКом

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4 июля
День за 10: в омском Амуре внезапно дали горячую воду раньше срока
4 июля, 09:26
2 июля
Теперь «профилактика»: жителям Амура придется жить без горячей воды еще 10 дней
2 июля, 11:02
29 июня
Отключение горячей воды в омском Амурском поселке продлится не меньше 4 недель
29 июня, 03:51
22 июня
В «ТГКом» объяснили затянувшееся отключение горячей воды найденными «дефектами»
22 июня, 03:30

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