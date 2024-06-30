Житель Омской области утонул во время ночной рыбалки

По информации, предоставленной пресс-службой ведомства, сообщение о теле, извлеченном из воды, появилось вечером минувшей субботы: причины трагедии не называются, но известно, что мужчина погиб во время ночной рыбалки. Кроме того, отмечается, что тело рыбака из вод озера вытащили его друзья — они же и сообщили в полицию.