Житель Омской области утонул во время ночной рыбалки

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
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Updated Сегодня, 04:03
По информации, предоставленной пресс-службой ведомства, сообщение о теле, извлеченном из воды, появилось вечером минувшей субботы: причины трагедии не называются, но известно, что мужчина погиб во время ночной рыбалки. Кроме того, отмечается, что тело рыбака из вод озера вытащили его друзья — они же и сообщили в полицию.
Напомним, ранее Город55 сообщал и о других жертвах водной стихии: незадолго до очередной трагедии, в Большереченском и Седельниковском районах области утонули юноши 17 и 18 лет.