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Published Сегодня, 04:01

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Updated Сегодня, 04:03

иллюстрация

Житель Омской области утонул во время ночной рыбалки

30 июня 2024, 04:01
Фото: 1MI
иллюстрация

В МЧС Омской области сообщили о мужчине, утонувшем на ночной рыбалке

По данным МЧС России, трагедия произошла в Большереченском районе, на озере Бугалы.

По информации, предоставленной пресс-службой ведомства, сообщение о теле, извлеченном из воды, появилось вечером минувшей субботы: причины трагедии не называются, но известно, что мужчина погиб во время ночной рыбалки. Кроме того, отмечается, что тело рыбака из вод озера вытащили его друзья — они же и сообщили в полицию.

Напомним, ранее Город55 сообщал и о других жертвах водной стихии: незадолго до очередной трагедии, в Большереченском и Седельниковском районах области утонули юноши 17 и 18 лет.

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#Илья Скобин#Происшествия#Полиция#Омская область#Рыбалка#Новости#Трагедия#Большереченский район#Жертвы#МЧС России#Утопление
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