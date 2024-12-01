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Водоем

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2024
Тонкая грань. В Омском районе обнаружили тело мужчины, погибшего во время рыбалки
1 декабря, 06:48
Рисковали, выпивали и рыбачили. Почему в Омской области летом 2024 года тонули люди
18 сентября, 03:10
Десятки смертей за лето. В каких водоемах Омской области в 2024 году тонули люди
18 сентября, 02:30
Запрещенные места. В Омской области с начала лета утонуло 27 человек
14 августа, 10:17
Не добрались до берега. Трое жителей Омской области утонули в затоне Иртыша
9 августа, 08:34
Атака кровососущих. Эксперт объяснил, почему в Омске так много комаров
Из-за большого разлива реки в регионе образовались большие лужи и пруды. Повлияли и аномальные осадки с середины июля.
8 августа, 07:40
Новые жертвы. В водоемах Омской области утонуло двое мужчин
Оба погибших, по информации омского МЧС, купались в необорудованных местах.
5 июля, 09:19
Запреты не действуют. В Омске девочки-подростки чуть не утонули в Иртыше
Детей спасли, но понадобилась госпитализация и помощь врачей.
3 июля, 11:52
Прогулка малыша под луной, зимнее сжигание тел и смерть на фотосесии. Омск в субботу
22 июня, 14:00
Царствие мародеров. Омич рассказал, как сейчас живет затопленный Орск
10 апреля, 12:02
2023
В омском Минприроды отреагировали на жалобы о взимании платы за рыбалку на водоеме
Местные жители часто жалуются, что с них берут плату за использование водоема, предназначенного для общего пользования.
12 октября 2023, 14:01
В Омской области на озере утонул 39-летний рыбак
Есть версия, что он выпал из лодки.
3 августа 2023, 04:15
Пугающая статистика. В Омской области на водоемах погибли еще три человека
24 июля 2023, 03:34

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