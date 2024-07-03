В центре Омска закрылся офис Сбера. Рассказываем, из-за чего

В Омске закрылся центральный офис Сбера на пересечении улиц Жукова и 10 лет Октября. На входе появился баннер с сообщением о реновации. Клиентский офис при этом открыт в соседнем здании на улице Жукова 4/2. Город55 узнал в Сбере, что будет на месте прежнего отделения.