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Posted Сегодня, 05:57

Published Сегодня, 05:57

Modified Сегодня, 06:00

Updated Сегодня, 06:00

В Омске закрылся центральный офис Сбера на улице Жукова

В центре Омска закрылся офис Сбера. Рассказываем, из-за чего

3 июля 2024, 05:57

В Омске закрылся центральный офис Сбера на улице Жукова

Филиал планируют открыть после реконструкции.

В Омске закрылся центральный офис Сбера на пересечении улиц Жукова и 10 лет Октября. На входе появился баннер с сообщением о реновации. Клиентский офис при этом открыт в соседнем здании на улице Жукова 4/2. Город55 узнал в Сбере, что будет на месте прежнего отделения.

«Сейчас в офисе №249 проходит капитальный ремонт, планируется полный переформат площади как это, например, сделано в офисе №227 по ул. Масленникова, д. 62. В офисе появятся новые функциональные зоны, игровая, и обновленный стенд СберДевайсов», — рассказали в банке.

Офис планируют открыть к 12 ноября — в день рождения Сбера.

Читатели Города55 сообщили, что в городке Нефтяников в настоящее время также не работают несколько офисов Сбера из-за ремонта.

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#Евгений Игишев#Общество#Ремонт#Омск#Реконструкция#Обновление#Сбербанк#Офис
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