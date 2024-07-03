В центре Омска закрылся офис Сбера. Рассказываем, из-за чего

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
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Updated Сегодня, 06:00
В Омске закрылся центральный офис Сбера на пересечении улиц Жукова и 10 лет Октября. На входе появился баннер с сообщением о реновации. Клиентский офис при этом открыт в соседнем здании на улице Жукова 4/2. Город55 узнал в Сбере, что будет на месте прежнего отделения.
«Сейчас в офисе №249 проходит капитальный ремонт, планируется полный переформат площади как это, например, сделано в офисе №227 по ул. Масленникова, д. 62. В офисе появятся новые функциональные зоны, игровая, и обновленный стенд СберДевайсов», — рассказали в банке.
Офис планируют открыть к 12 ноября — в день рождения Сбера.
Читатели Города55 сообщили, что в городке Нефтяников в настоящее время также не работают несколько офисов Сбера из-за ремонта.