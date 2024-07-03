По собственному желанию. Глава райцентра в Омской области досрочно ушел в отставку

Напомним, что Александр Пронин до прихода в администрацию Большеречья был директором местного МКУ «Центр финансово-экономического и хозяйственного обеспечения в сфере образования», а также занимался бизнесом — владел компаниями «Сибирьбланкцентр» и «Стройинтерьерпласт». Обе фирмы уже ликвидированы.