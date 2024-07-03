По собственному желанию. Глава райцентра в Омской области досрочно ушел в отставку

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Александр Пронин, который с января 2021 года был главой Большереченского городского поселения, решил досрочно по собственному желанию уйти в отставку. Накануне, как сообщает паблик газеты «Наша Иртышская правда», местные депутаты единогласно приняли отставку 47-летнего Пронина.
В качестве временного преемника на пост главы Большеречья назначили заместителя Пронина — Александра Кесслера. Он будет руководить городским поселением в статусе и. о.
Напомним, что Александр Пронин до прихода в администрацию Большеречья был директором местного МКУ «Центр финансово-экономического и хозяйственного обеспечения в сфере образования», а также занимался бизнесом — владел компаниями «Сибирьбланкцентр» и «Стройинтерьерпласт». Обе фирмы уже ликвидированы.