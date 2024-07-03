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Posted Сегодня, 07:13

Published Сегодня, 07:13

Modified Сегодня, 07:18

Updated Сегодня, 07:18

Иллюстрация

По собственному желанию. Глава райцентра в Омской области досрочно ушел в отставку

3 июля 2024, 07:13
Фото: 1MI
Иллюстрация

Глава райцентра в Омской области досрочно ушел в отставку после трех лет работы

Временно обязанности главы Большереченского городского поселения теперь будет исполнять Александр Кесслер.

Александр Пронин, который с января 2021 года был главой Большереченского городского поселения, решил досрочно по собственному желанию уйти в отставку. Накануне, как сообщает паблик газеты «Наша Иртышская правда», местные депутаты единогласно приняли отставку 47-летнего Пронина.

В качестве временного преемника на пост главы Большеречья назначили заместителя Пронина — Александра Кесслера. Он будет руководить городским поселением в статусе и. о.

Напомним, что Александр Пронин до прихода в администрацию Большеречья был директором местного МКУ «Центр финансово-экономического и хозяйственного обеспечения в сфере образования», а также занимался бизнесом — владел компаниями «Сибирьбланкцентр» и «Стройинтерьерпласт». Обе фирмы уже ликвидированы.

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Депутаты#Отставка#Новости#Глава поселения#Большереченский район#Большеречье#Поселение
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