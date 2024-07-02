Ждут технику. После внимания следкома в омском селе начали ремонт водопроводных сетей

По его словам, неделю назад, 24 июня, в деревне начали работу по восстановлению подачи воды в сеть. Процесс затянулся из-за того, что водопроводные сети достаточно глубоко расположены. Чтобы продолжить работу, необходимо доставить в Сеитово из Тары экскаватор с длинной стрелой.