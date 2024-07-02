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Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

После внимания следкома в омской деревне начали ремонт водопроводных сетей

Ждут технику. После внимания следкома в омском селе начали ремонт водопроводных сетей

2 июля 2024, 09:27
Фото: телеграм-канал главы Тарского района Евгения Лысакова

После внимания следкома в омской деревне начали ремонт водопроводных сетей

Работы по устранению порыва только начали, но реализоваться планам помешал дождь.

В одной из деревень Тарского района нет водоснабжения на протяжении уже двух месяцев. Причина отключения воды — порыв. Серьезная проблема возникла в Сеитово (Самсоновское сельское поселение). Глава Тарского района Евгений Лысаков прокомментировал ситуацию.

По его словам, неделю назад, 24 июня, в деревне начали работу по восстановлению подачи воды в сеть. Процесс затянулся из-за того, что водопроводные сети достаточно глубоко расположены. Чтобы продолжить работу, необходимо доставить в Сеитово из Тары экскаватор с длинной стрелой.

Ремонт планировался сегодня, 2 июля, но теперь его проведению мешает погода. Из-за дождя технику сложно довезти в деревню, так что как только погодные условия улучшатся, так работы сразу возобновят, заверил глава Тарского района.

Он также рассказал, что у местных жителей есть круглосуточный доступ к питьевой воде. На водонапорной башне сделан отвод, а еще в Сеитово стоит емкость с водой для технических нужд.

Напомним, что из-за затяжной проблемы в деревне следователи организовали доследственную проверку.

До обезвоживания. Следователи начали проверку из-за проблем с водой в омском селе
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#Алина Ясинская#Омск#Омская область#Россия#Водоснабжение#Новости#Порыв водопровода#Ремонт водопровода#Система водоснабжения
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