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Posted Сегодня, 09:08

Published Сегодня, 09:08

Modified Сегодня, 09:10

Updated Сегодня, 09:10

иллюстрация

До обезвоживания. Следователи начали проверку из-за проблем с водой в омском селе

27 июня 2024, 09:08
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Следователи начали проверку из-за проблем с водой в омском селе

По неизвестным пока причинам ремонт водопровода в деревне не проводился на протяжении двух месяцев.

В СУ СК РФ по Омской области рассказали о доследственной проверке по поводу проблем с водой в одной из деревень. Оказалось, что водоснабжения нет у жителей Сеитово.

Сельчане живут без воды уже два месяца. В деревне не работает водопровод, сообщают местные жители в социальных сетях. Никаких работ по его ремонту не проводится при этом.

Следователи будут выяснять, по какой причине ситуация сложилась именно таким образом. Они оценят работу ответственных лиц. Позднее будет вынесено процессуальное решение в порядке ст. 145 УПК РФ.

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#Алина Ясинская#Общество#Омск#Омская область#Россия#Доследственная проверка#Водоснабжение#Отключение воды#Новости#СУ СКР Омской области#Ремонт сетей водоснабжения
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