Телефонные мошенники представляются работниками Социального фонда России

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Во время разговора мошенники утверждают, что сумму текущей пенсии можно якобы значительно увеличить, так как выявлен неучтенный трудовой стаж. Если человек поверил аферистам, то его приглашают на некий консультативный прием в МФЦ или офис СФР для решения вопроса. Чтобы пострадавший не заподозрил ничего подозрительного, мошенники называют реальные адреса центров или отделений в городе, где проживает человек. Затем для записи на прием нужно предоставить звонившим данные паспорта, СНИЛС, ИНН и сообщить код из полученного СМС-сообщения. Однако на самом деле эти данные нужны аферистам для доступа к учетной записи пожилого человека на портале государственных услуг. Когда мошенники входят в чужой профиль на «Госуслугах», они могут оформить на пострадавшего кредиты или займы, пишет sibdepo.ru.
В пресс-службе пермского отделения Уральского ГУ Банка России предупреждают: ни при каких обстоятельствах не раскрывайте личные данные, реквизиты карты, СМС-код, а также логины и пароли от своих учетных записей. Настоящие сотрудники СФР не требуют такой информации при телефонном общении. Если у вас или у ваших близких возникли вопросы по поводу пенсии, следует позвонить в единый контактный центр СФР по номеру 8-800-10-000-01 или обратиться в ближайшее отделение фонда.