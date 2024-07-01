Телефонные мошенники представляются работниками Социального фонда России

Во время разговора мошенники утверждают, что сумму текущей пенсии можно якобы значительно увеличить, так как выявлен неучтенный трудовой стаж. Если человек поверил аферистам, то его приглашают на некий консультативный прием в МФЦ или офис СФР для решения вопроса. Чтобы пострадавший не заподозрил ничего подозрительного, мошенники называют реальные адреса центров или отделений в городе, где проживает человек. Затем для записи на прием нужно предоставить звонившим данные паспорта, СНИЛС, ИНН и сообщить код из полученного СМС-сообщения. Однако на самом деле эти данные нужны аферистам для доступа к учетной записи пожилого человека на портале государственных услуг. Когда мошенники входят в чужой профиль на «Госуслугах», они могут оформить на пострадавшего кредиты или займы, пишет sibdepo.ru.