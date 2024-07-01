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Posted Сегодня, 07:21

Published Сегодня, 07:21

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

Телефонные мошенники представляются работниками Социального фонда России

1 июля 2024, 07:21
Телефонные аферисты начали активно использовать еще один метод обмана. Неизвестные звонят пожилым людям и выдают себя за сотрудников Социального фонда России.

Во время разговора мошенники утверждают, что сумму текущей пенсии можно якобы значительно увеличить, так как выявлен неучтенный трудовой стаж. Если человек поверил аферистам, то его приглашают на некий консультативный прием в МФЦ или офис СФР для решения вопроса. Чтобы пострадавший не заподозрил ничего подозрительного, мошенники называют реальные адреса центров или отделений в городе, где проживает человек. Затем для записи на прием нужно предоставить звонившим данные паспорта, СНИЛС, ИНН и сообщить код из полученного СМС-сообщения. Однако на самом деле эти данные нужны аферистам для доступа к учетной записи пожилого человека на портале государственных услуг. Когда мошенники входят в чужой профиль на «Госуслугах», они могут оформить на пострадавшего кредиты или займы, пишет sibdepo.ru.

В пресс-службе пермского отделения Уральского ГУ Банка России предупреждают: ни при каких обстоятельствах не раскрывайте личные данные, реквизиты карты, СМС-код, а также логины и пароли от своих учетных записей. Настоящие сотрудники СФР не требуют такой информации при телефонном общении. Если у вас или у ваших близких возникли вопросы по поводу пенсии, следует позвонить в единый контактный центр СФР по номеру 8-800-10-000-01 или обратиться в ближайшее отделение фонда.

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