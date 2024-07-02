gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 14:08

Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

иллюстрация

Бедных меньше. Стало известно, как поменялись доходы жителей Омской области за год

2 июля 2024, 14:08
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Стало известно, как поменялись доходы жителей Омской области за год

В рейтинге регионов по уровню заработка область заняла строчку посередине.

Аналитики РИА Новости составили рейтинг регионов по доходам населения за 2023 год. Как и в прошлом году лидером стал Ямало-Ненецкий автономный округ. В общей сложности в списке представлено 85 регионов.

В ЯНАО показатель отношения среднего дохода к стоимости фиксированного набора товаров и услуг равен 3,96.%. Совсем другой уровень в Республике Ингушетия, которая замыкает рейтинг (1,1%). К слову, в этом регионе также самая большая доля населения, живущего за чертой бедности, — почти 28%.

Омская область заняла в списке 41 место. Здесь отношение доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг равен 1,71%. При этом на 0,5% в прошлом году снизилась доля населения за чертой бедности, отражается в инфографике аналитиков.

Ранее специалисты Омскстата публиковали информацию о средней номинальной зарплате в Омской области. По их данным в апреле она была на уровне 61,5 тыс рублей. Это на 3,3% больше, чем в марте, пришли к выводу статистики.

При этом результаты исследований демонстрируют, что разница между номинальной и реальной зарплатой существует. Подробности — в материале Города55 по ссылке ниже.

Превысили 61 тысячу. В Омскстате рассказали, сколько в среднем зарабатывают омичи
Узнать подробнее
Зарплата до 72 тысяч. В омском правительстве ищут специалиста по закупкам
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Общество#Экономика#Омск#Омская область#Россия#Зарплата#Доход#Новости#Увеличение дохода
Подпишитесь
На омских оборонных заводах открыли 1600 вакансий. Сколько платят рабочим
Сегодня, 00:54
На 11 млн. При строительстве транспортной развязки в Омске допустили массу нарушений
Сегодня, 05:29
Сюрприз в разгар лета. На Омск надвигаются дожди и резкое похолодание до +8 градусов
Сегодня, 03:25
Магнитная буря посреди недели накроет Омскую область и вызовет головную боль
Сегодня, 09:49
На паузе из-за судебных споров. В Омске не удается расселить пять аварийных домов
Сегодня, 09:29
За ведерко и за литр. Сколько стоит садовая земляника в Омске
Сегодня, 06:51