Бедных меньше. Стало известно, как поменялись доходы жителей Омской области за год

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Аналитики РИА Новости составили рейтинг регионов по доходам населения за 2023 год. Как и в прошлом году лидером стал Ямало-Ненецкий автономный округ. В общей сложности в списке представлено 85 регионов.
В ЯНАО показатель отношения среднего дохода к стоимости фиксированного набора товаров и услуг равен 3,96.%. Совсем другой уровень в Республике Ингушетия, которая замыкает рейтинг (1,1%). К слову, в этом регионе также самая большая доля населения, живущего за чертой бедности, — почти 28%.
Омская область заняла в списке 41 место. Здесь отношение доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг равен 1,71%. При этом на 0,5% в прошлом году снизилась доля населения за чертой бедности, отражается в инфографике аналитиков.
Ранее специалисты Омскстата публиковали информацию о средней номинальной зарплате в Омской области. По их данным в апреле она была на уровне 61,5 тыс рублей. Это на 3,3% больше, чем в марте, пришли к выводу статистики.
При этом результаты исследований демонстрируют, что разница между номинальной и реальной зарплатой существует. Подробности — в материале Города55 по ссылке ниже.