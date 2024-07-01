Превысили 61 тысячу. В Омскстате рассказали, сколько в среднем зарабатывают омичи

Напомним, что ранее Омскстат опубликовал данные о компаниях, которые понесли значительные убытки в 2024 году. За первые четыре месяца этого года омские организации в целом получили прибыль в размере 29,1 млрд рублей. Однако эта сумма на 12,4% меньше, чем за тот же период прошлого года.