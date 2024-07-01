Превысили 61 тысячу. В Омскстате рассказали, сколько в среднем зарабатывают омичи

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
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Updated Сегодня, 08:04
Согласно данным Омскстата, в апреле средняя номинальная заработная плата в Омской области составила 61 517 рублей. По сравнению с предыдущим месяцем она выросла на 3,3%. В период с января по апрель средний доход омичей составлял 58 854 рубля в месяц.
При этом статистика показывает, что разница между номинальной и реальной зарплатой существует. По официальным данным, за год начисленная зарплата увеличилась на 18,4%. Однако если учесть рост цен, то рост зарплаты был почти в два раза медленнее — всего 9,9%.
Зарплаты в нашем регионе различаются в зависимости от вида экономической деятельности. Например, на производстве одежды средняя зарплата составляет всего 18,8 тысяч рублей, а у производителей кокса и нефтепродуктов — 165,6 тысяч рублей.
Зарплата работников финансовой и страховой сфер приближается к отметке в 100 тысяч рублей (92,7 тысяч рублей). Также высокие зарплаты у ремонтников машин и оборудования (91,7 тысяч рублей), на производстве прочих транспортных средств и оборудования (89,7 тысяч рублей) и у производителей напитков (88,2 тысяч рублей).
Информацию о заработных платах в других сферах Омской области можно найти в таблице:
Напомним, что ранее Омскстат опубликовал данные о компаниях, которые понесли значительные убытки в 2024 году. За первые четыре месяца этого года омские организации в целом получили прибыль в размере 29,1 млрд рублей. Однако эта сумма на 12,4% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Прибыль сократилась на 10,6% до 32,9 млрд рублей. Основной вклад в ее формирование внесли организации обрабатывающих производств — 18,5 млрд рублей. Среди омских компаний 29% столкнулись с убытками.