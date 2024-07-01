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Posted Сегодня, 08:02

Published Сегодня, 08:02

Modified Сегодня, 08:04

Updated Сегодня, 08:04

иллюстрация

Превысили 61 тысячу. В Омскстате рассказали, сколько в среднем зарабатывают омичи

1 июля 2024, 08:02
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омскстате рассказали, что средняя зарплата омичей достигла 61 тысячи рублей

В апреле средняя номинальная зарплата в Омской области составила 61 517 рублей, что на 3,3% больше, чем в предыдущем месяце. Но разница между номинальной и реальной зарплатой очень большая. За год начисленная зарплата выросла на 18,4%, а с учетом роста цен — всего на 9,9%.

Согласно данным Омскстата, в апреле средняя номинальная заработная плата в Омской области составила 61 517 рублей. По сравнению с предыдущим месяцем она выросла на 3,3%. В период с января по апрель средний доход омичей составлял 58 854 рубля в месяц.

При этом статистика показывает, что разница между номинальной и реальной зарплатой существует. По официальным данным, за год начисленная зарплата увеличилась на 18,4%. Однако если учесть рост цен, то рост зарплаты был почти в два раза медленнее — всего 9,9%.

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зарплата в 2024 году
Фото: Омскстат

Зарплаты в нашем регионе различаются в зависимости от вида экономической деятельности. Например, на производстве одежды средняя зарплата составляет всего 18,8 тысяч рублей, а у производителей кокса и нефтепродуктов — 165,6 тысяч рублей.

Зарплата работников финансовой и страховой сфер приближается к отметке в 100 тысяч рублей (92,7 тысяч рублей). Также высокие зарплаты у ремонтников машин и оборудования (91,7 тысяч рублей), на производстве прочих транспортных средств и оборудования (89,7 тысяч рублей) и у производителей напитков (88,2 тысяч рублей).

Информацию о заработных платах в других сферах Омской области можно найти в таблице:

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зарплата в 2024 годузарплата в 2024 году
зарплата в 2024 году
Фото: Омскстат

Напомним, что ранее Омскстат опубликовал данные о компаниях, которые понесли значительные убытки в 2024 году. За первые четыре месяца этого года омские организации в целом получили прибыль в размере 29,1 млрд рублей. Однако эта сумма на 12,4% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Прибыль сократилась на 10,6% до 32,9 млрд рублей. Основной вклад в ее формирование внесли организации обрабатывающих производств — 18,5 млрд рублей. Среди омских компаний 29% столкнулись с убытками.

Баланс на грани: Омскстат рассказал, какие компании терпят убытки в 2024 году
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