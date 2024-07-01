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Posted Сегодня, 10:14

Published Сегодня, 10:14

Modified Сегодня, 10:16

Updated Сегодня, 10:16

иллюстрация

Нашли в мусоре. В Омске ждет суда женщина, которая убила свою новорожденную дочь

1 июля 2024, 10:14
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске ждет суда женщина, которая убила свою новорожденную дочь

Обвиняемая с самого начала не желала ребенка, из-за чего скрывала беременность.

В Омске закончили расследование уголовное дело, возбужденного в отношении 30-летней женщины. Ее обвинили в убийстве младенца. По версии следствия, это случилось в декабре прошлого года.

Вечером 18 числа омичи обнаружили в мусорном контейнере у домов на улице Малиновского тело новорожденного. Оно лежало в полиэтиленовом пакете. Позднее правоохранительным органам удалось найти мать убитой девочки.

Как оказалось, женщина уже воспитывала на тот момент двух сыновей. Свою третью беременность она решила от всех скрывать, потому что не хотела еще одного ребенка. Омичка родила дома в ванной, дождалась, пока малыш в воде перестанет подавать признаки жизни, положила труп в пакет и вынесла на мусорку. Девочка умерла от асфиксии.

Обвиняемая находится под подпиской о невыезде, рассказали в региональном СУ СК РФ по Омской области. Прокурор утвердил обвинительное заключение, так что в скором времени дело рассмотрят в суде.

Ранее Город55 писал о женщине из Одесского района, которая оставила новорожденного сына в парке. Роды начались внезапно, когда она гуляла со своей маленькой дочкой. Брошенного ребенка случайно услышала прохожая. Женщина на плач пришла в кусты к младенцу и обогрела его. Матери мальчика недавно вынесли приговор.

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#Алина Ясинская#Происшествия#Омск#Омская область#Россия#Убийство#Уголовное дело#Новости#СУ СКР Омской области#Убийство ребенка
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