Нашли в мусоре. В Омске ждет суда женщина, которая убила свою новорожденную дочь

Как оказалось, женщина уже воспитывала на тот момент двух сыновей. Свою третью беременность она решила от всех скрывать, потому что не хотела еще одного ребенка. Омичка родила дома в ванной, дождалась, пока малыш в воде перестанет подавать признаки жизни, положила труп в пакет и вынесла на мусорку. Девочка умерла от асфиксии.