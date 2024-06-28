Пыталась убить сына. Бросившая на улице малыша омичка отделалась условным сроком

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
В Омской области состоялся суд над 33-летней сельчанкой. Ее признали виновной по ч. 3 ст. 30 ст. 106 УК РФ. Она попыталась убить своего младенца.
Инцидент произошел в середине осени прошлого года. Жительница Одесского района родила в безлюдном месте на территории парка отдыха «Семейный» в селе Одесское. Роды начались внезапно. Она оставила здорового ребенка на земле без одежды и ушла.
Плач мальчика случайно услышала проходящая мимо женщина. Она шла на работу после обеда. Малыш был ею обогрет. Также сельчанка сразу же вызвала экстренные службы.
Долгое время мать ребенка не могли найти. В региональной прокуратуре рассказали, что было получено больше 600 биологических образцов, проведено больше 200 молекулярно-генетических экспертиз. Тогда после этого следователям и полицейским удалось найти женщину.
Она признала полностью вину и объяснила свой поступок тем, что ребенок был ей не нужен. Как оказалось, обвиняемая уже воспитывает двухлетнюю дочь. При этом о ее второй беременности никто не знал, в том числе семья и возлюбленный женщины, который живет отдельно.
Мальчику нашли приемную семью. Его мать получила два года лишения свободы условно. Испытательный срок составляет два года.