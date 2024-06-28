Пыталась убить сына. Бросившая на улице малыша омичка отделалась условным сроком

Она признала полностью вину и объяснила свой поступок тем, что ребенок был ей не нужен. Как оказалось, обвиняемая уже воспитывает двухлетнюю дочь. При этом о ее второй беременности никто не знал, в том числе семья и возлюбленный женщины, который живет отдельно.