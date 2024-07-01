Гендиректор «Газпромнефть-СМ»: мультидисциплинарные специалисты — будущее рынка труда

Примечательно, что VR-технологии используют и для повышения квалификации уже действующих сотрудников предприятия: с их помощью персонал может изучать особенности того или иного оборудования, или дистанционно познакомиться с производственными площадками компании. К тому же, процесс обучения новых сотрудников предприятия также тесно связан с новыми технологиями: сначала работники изучают приветственный курс, который знакомит их с с корпоративной культурой и бизнес-процессами, а после его изучения сотрудник может приступить к планированию своего обучения: на выбор обучающегося больше тысячи различных очных программ образования по 40 направлениям, а также порядка 400 онлайн-курсов.