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Гендиректор «Газпромнефть-СМ»: мультидисциплинарные специалисты — будущее рынка труда

Гендиректор «Газпромнефть-СМ»: мультидисциплинарные специалисты — будущее рынка труда

1 июля 2024, 07:55
Фото: Стоян Васев
Анатолий Скоромец рассказал об опыте работы компании с молодежью, назвал самые востребованные специальности в отрасли и дал советы начинающим сотрудникам.

Сейчас приоритеты соискателей несколько изменились: теперь большое значение приобрели социальная и экологическая ответственность работодателя, а также его забота о состоянии здоровья персонала.

В регионах своей деятельности «Газпромнефть-СМ» принимает участие в создании комфортного уровня жизни для горожан, модернизировать социальную инфраструктуру. Кроме того, приоритетом производителя смазочных материалов является и создание образовательной среды для будущих специалистов: у компании уже существует целый спектр стажировок и практик, благодаря которым заинтересованные люди могут не только погрузиться в современную производственную среду, но и приобрести перспективы для будущего трудоустройства.

«Только за последние три года мы приняли более 300 молодых людей из 50 учебных заведений страны. Наиболее востребованными оказались такие специальности, как химик-технолог, инженер-механик, машинист компрессорных установок, товарный оператор, лаборант», — уточнил генеральный директор «Газпромнефть-СМ».

При этом, компания не останавливается на стандартных форматах теории и практики: например, на Омском заводе смазочных материалов запущен проект двухлетних стажировок, по завершению которых студенты обладают всеми необходимыми компетенциями для работы на современном предприятии. Вместе с тем, на базе СибАДИ вскоре откроется экспертный центр G-Profi, который станет первым в стенах учебных заведений. К слову, на базе этого центра можно будет проводить различные тесты смазочных материалов и следить за тем, как они влияют на состояние транспорта и оборудования.

«Ребята смогут участвовать в работе высокотехнологичного центра во время учебных практик. Это отличное научное и практическое подспорье в подготовке студентов», — подчеркнул Анатолий Скоромец.

Кроме того, компания ведет активную работу и с учениками старших классов школ: для них проводятся экскурсии, интерактивные семинары с применением технологий виртуальной реальности — все это важные элементы профориентационной подготовки «Газпромнефть-СМ».

Примечательно, что VR-технологии используют и для повышения квалификации уже действующих сотрудников предприятия: с их помощью персонал может изучать особенности того или иного оборудования, или дистанционно познакомиться с производственными площадками компании. К тому же, процесс обучения новых сотрудников предприятия также тесно связан с новыми технологиями: сначала работники изучают приветственный курс, который знакомит их с с корпоративной культурой и бизнес-процессами, а после его изучения сотрудник может приступить к планированию своего обучения: на выбор обучающегося больше тысячи различных очных программ образования по 40 направлениям, а также порядка 400 онлайн-курсов.

По словам Анатолия Скоромца, предоставление возможностей для быстрого карьерного роста — отличительная сторона большой, современной компании. Например, на предприятиях «Газпромнефть-СМ», существует целая система присвоения квалификационных категорий, но очень многое зависит от сотрудника и его мотивации к работе.

«Специалисты проходят обучение, сдают экзамены и в результате не только повышают профессиональные знания и навыки, но и поднимаются на следующую карьерную ступень. В прошлом году участниками программы стали более 450 человек», — уточнил гендиректор «Газпромнефть-СМ».

А для начинающих сотрудников Анатолий Скоромец порекомендовал не бояться трудностей — ведь они являются точками профессионального роста:

«Самое главное — не надо бояться трудностей. Решение каждой новой сложной задачи — это точка развития и роста. Будущее рынка труда за мультидисциплинарными специалистами, которые будут комбинировать навыки, непрерывно обучаться, применять межотраслевые и гибкие подходы. Уверен, что эта тенденция будет сохраняться не одно десятилетие», — подчеркнул Анатолий Скоромец.

Поэтому и предпочтение, как заключил генеральный директор «Газпромнефть-СМ», стоит отдавать компаниям, готовым инвестировать в своих сотрудников и учащим постоянно совершенствовать свои знания.

Специалисты «Газпромнефть-СМ» принимают экзамены в вузах и колледжах Омска
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#Илья Скобин#Спорт#Технологии#Бизнес#Омск#Омская область#Россия#Молодежь#Обучение#Новости#Рынок труда#Мотивация#Здоровый образ жизни#Газпромнефть-СМ#Социальная ответственность
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