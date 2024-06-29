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Posted Сегодня, 09:08

Published Сегодня, 09:08

Modified Сегодня, 09:10

Updated Сегодня, 09:10

иллюстрация

Нужно ждать. Еще 85 жилых домов остаются затопленными в Усть-Ишимском районе

29 июня 2024, 09:08
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Еще 85 жилых домов остаются затопленными в Усть-Ишимском районе

Сотрудники МЧС помогают местным жителям сушить дома, но на это требуется время.

В региональном МЧС рассказали о том, как обстоят дела в Усть-Ишимском районе, где этой весной местные жители сильно пострадали от паводка. Специалисты продолжают регулярно ездить к сельчанам и помогать восстановить быт.

Как только вода сходит, сотрудники МЧС организуют просушку и дезинфекцию. Спасатель на выезд берет с собой топливо, переносные генераторы и тепловые пушки. В ведомстве рассказали, что на просушку одного дома требуется как минимум два-три дня. После этого времени хозяева могут обустраивать жилище.

Жители Усть-Ишимского района постепенно уже возвращаются в дома. Но пока что вода закрывает доступ к 85 домам и 304 приусадебным участкам. Последствия паводка еще есть в восьми населенных пунктах. В районе при этом уже возобновляют транспортное сообщение.

В МЧС добавили, что на севере области будет две недели работать новая смена аэромобильной группировки. На месте работают 45 человек.

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