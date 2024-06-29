Нужно ждать. Еще 85 жилых домов остаются затопленными в Усть-Ишимском районе

Как только вода сходит, сотрудники МЧС организуют просушку и дезинфекцию. Спасатель на выезд берет с собой топливо, переносные генераторы и тепловые пушки. В ведомстве рассказали, что на просушку одного дома требуется как минимум два-три дня. После этого времени хозяева могут обустраивать жилище.