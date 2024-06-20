Говорит Дрофа. Стало известно, какой урон нанес паводок посевам в Омской области

Дрофа отметил, что на территории Омской области опасное явление «переувлажнение» вводили в восьми муниципальных районах. Как сообщил ТАСС министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области Николай Дрофа, часть посевных оставлены теперь под пар, на части будут позже посеяны многолетние травы. Несколько участков засеяли угодьями, которые хотели оставить под парами.