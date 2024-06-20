Говорит Дрофа. Стало известно, какой урон нанес паводок посевам в Омской области

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
Modified Сегодня, 03:57
Updated Сегодня, 03:57
Стало известно, что от паводков в 2024 году на территории Омской области пострадало больше 57 тыс гектаров посевов. Об этом рассказал глава регионального минсельхоза Николай Дрофа.
По причине ЧС в Омской области перераспределили посевные площади. По информации министра, в северной части пострадало не так много посевов — около 3 тыс гектаров. Вместе с тем в южной части региона паводок затронул намного больше площадей. Проблема коснулась Русско-Полянского, Павлоградского, Азовского, Шербакульского района.
Дрофа отметил, что на территории Омской области опасное явление «переувлажнение» вводили в восьми муниципальных районах. Как сообщил ТАСС министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области Николай Дрофа, часть посевных оставлены теперь под пар, на части будут позже посеяны многолетние травы. Несколько участков засеяли угодьями, которые хотели оставить под парами.
Таким образом омские агрономы частично компенсировали выпавшие земельные участки. Пока непонятно, на какую сумму нанес ущерб паводок сельскохозяйственной отрасли региона. Отметим, что обычно здесь собирают около 3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. К слову, в прошлом году аграрии терпели убытки из-за экстремальной жары. Урожай из-за аномальных температур уменьшился до 2,5 млн тонн.