gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:12

Updated Сегодня, 07:12

иллюстрация

Все для приемлемых цен. Для авиарейса Омск — Усть-Ишим введут субсидированные билеты

29 июня 2024, 07:03
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омичи смогут купить субсидированные билеты для авиарейсов в пределах области

Перед тем как запустить первый за 30 лет авиарейс из Омска в Усть-Ишим, региональные власти разработали правила предоставления бюджетных субсидий. Эти субсидии будут доступны только для компаний, выполняющих рейсы в пределах области.

Губернатор Виталий Хоценко подписал постановление о выделении субсидий для перевозчиков, обслуживающих местные авиалинии. Теперь компании, которые занимаются авиаперевозками, смогут получать компенсацию за недополученные доходы от государства. Это поможет им поддерживать приемлемые цены на билеты.

Отметим, что субсидии могут получить авиакомпании, которые не имеют статуса иноагента, не являются иностранными юридическими лицами, не были признаны экстремистскими или террористическими организациями и не находятся в процессе ликвидации или банкротства.

Так, субсидии получит красноярская авиакомпания «Аэропром» и с 1 июля начнет выполнять рейсы по маршруту Омск — Усть-Ишим. Для перевозки пассажиров будут использоваться самолеты Ан-2, известные как «кукурузники». В них может разместиться 12 человек. По словам гендиректора «Аэропрома» Юрия Афанасьева, предварительная стоимость билетов составит около 3 тысяч рублей.

Напомним, ранее омичи в соцсетях обсуждали место посадки самолета по маршруту Омск — Усть-Ишим. Сотрудники Министерства транспорта уточнили, что для самолета была выбрана посадочная площадка. В министерстве также сообщили, что уже получен аэронавигационный паспорт.

Полет на «кукурузнике». Омичам рассказали, сколько будет стоить билет до Усть-Ишима
Узнать подробнее
Читайте также:
Ждите июля. Омичи будут летать на «кукурузниках» в затопленный Усть-Ишим
#Общество#Омск#Омская область#Пассажиры#Билеты#Субсидии#Компенсация#Новости#Усть-Ишим#Виталий Хоценко#Юридические лица#Ан-2#Кукурузники#Авиалинии#Аэропром
Подпишитесь
Паника на рынке? Что будет с ценами на квартиры в Омске после отмены льготной ипотеки
Сегодня, 06:46
С 1 июля в Омске перекроют новый участок бульвара Архитекторов. Публикуем схемы
Сегодня, 04:13
В Омске взлетел спрос на арендное жилье. Объясняем, что происходит
Вчера, 06:51
20 концертов под открытом небом. Омичей пригласили на летний «Симфопарк-2024»
Сегодня, 04:48
Около 4 млн. Омский аэропорт закупит детекторы взрывчатых веществ и опасных жидкостей
Сегодня, 05:20
Баланс на грани: Омскстат рассказал, какие компании терпят убытки в 2024 году
Сегодня, 06:12