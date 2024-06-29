Все для приемлемых цен. Для авиарейса Омск — Усть-Ишим введут субсидированные билеты

Так, субсидии получит красноярская авиакомпания «Аэропром» и с 1 июля начнет выполнять рейсы по маршруту Омск — Усть-Ишим. Для перевозки пассажиров будут использоваться самолеты Ан-2, известные как «кукурузники». В них может разместиться 12 человек. По словам гендиректора «Аэропрома» Юрия Афанасьева, предварительная стоимость билетов составит около 3 тысяч рублей.