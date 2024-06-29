Все для приемлемых цен. Для авиарейса Омск — Усть-Ишим введут субсидированные билеты

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Губернатор Виталий Хоценко подписал постановление о выделении субсидий для перевозчиков, обслуживающих местные авиалинии. Теперь компании, которые занимаются авиаперевозками, смогут получать компенсацию за недополученные доходы от государства. Это поможет им поддерживать приемлемые цены на билеты.
Отметим, что субсидии могут получить авиакомпании, которые не имеют статуса иноагента, не являются иностранными юридическими лицами, не были признаны экстремистскими или террористическими организациями и не находятся в процессе ликвидации или банкротства.
Так, субсидии получит красноярская авиакомпания «Аэропром» и с 1 июля начнет выполнять рейсы по маршруту Омск — Усть-Ишим. Для перевозки пассажиров будут использоваться самолеты Ан-2, известные как «кукурузники». В них может разместиться 12 человек. По словам гендиректора «Аэропрома» Юрия Афанасьева, предварительная стоимость билетов составит около 3 тысяч рублей.
Напомним, ранее омичи в соцсетях обсуждали место посадки самолета по маршруту Омск — Усть-Ишим. Сотрудники Министерства транспорта уточнили, что для самолета была выбрана посадочная площадка. В министерстве также сообщили, что уже получен аэронавигационный паспорт.