Омский НПЗ повышает контроль за здоровьем сотрудников предприятия

На предприятии четвертый год действует программа «Здоровье и благополучие», которая включает несколько направлений — «Отказ от вредных привычек», «Коррекция веса», «Борьба со стрессом». Ее участниками уже стали 2000 человек. Над комплексом мероприятий специалисты Омского НПЗ работали вместе с экспертами в области медицины, психологии, спорта и здорового питания.