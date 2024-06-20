Омский НПЗ повышает контроль за здоровьем сотрудников предприятия

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
На ПМЭФ-2024 году особое внимание уделили теме здравоохранения. Член правления «Газпром нефти» Кирилл Кравченко выступил на сессии «Здоровьесбережение населения в интересах государственной политики» с докладом о программе защиты здоровья сотрудников компании. Каждый год 85 тысяч сотрудников «Газпром нефти», в их числе и Омский НПЗ, проходят медосмотры и диспансеризацию.
На предприятии четвертый год действует программа «Здоровье и благополучие», которая включает несколько направлений — «Отказ от вредных привычек», «Коррекция веса», «Борьба со стрессом». Ее участниками уже стали 2000 человек. Над комплексом мероприятий специалисты Омского НПЗ работали вместе с экспертами в области медицины, психологии, спорта и здорового питания.
«Газпром нефть уделяет большое внимание заботе о качестве жизни и здоровью персонала. Мы создали полноценную экосистему, которая охватывает все составляющие благополучия сотрудников — от медицины до спорта. Комплексная система охраны здоровья включает в себя меры по профилактике заболеваний, индивидуальному сопровождению и оказанию медицинской помощи, поддержке здорового образа жизни», — рассказал Кирилл Кравченко.
На ОНПЗ в мероприятия по оздоровлению вовлечены 100% сотрудников. У каждого третьего есть паспорт здоровья для регулярного участия в активностях компании.
«В целом, вся программа направлена на предупреждение болезней. На мой взгляд, такое пристальное внимание к здоровью сотрудников позволят повысить привлекательность Омского НПЗ как ответственного работодателя. Ждем на предприятие молодых специалистов», — отметил гендиректор Омского НПЗ Олег Белявский.
Добавим, что у сотрудников предприятия и их семей есть возможность получить качественную медпомощь. Услуги там оказывают по 30 различным направлений. Также работники могут отправиться на лечение на базу санатория имени Карбышева.