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Омский НПЗ повышает контроль за здоровьем сотрудников предприятия

Омский НПЗ повышает контроль за здоровьем сотрудников предприятия

20 июня 2024, 10:10
Фото: Римма Злацовская
На предприятии четыре года действует программа «Здоровье и благополучие», участниками которой стали 2000 человек.

На ПМЭФ-2024 году особое внимание уделили теме здравоохранения. Член правления «Газпром нефти» Кирилл Кравченко выступил на сессии «Здоровьесбережение населения в интересах государственной политики» с докладом о программе защиты здоровья сотрудников компании. Каждый год 85 тысяч сотрудников «Газпром нефти», в их числе и Омский НПЗ, проходят медосмотры и диспансеризацию.

На предприятии четвертый год действует программа «Здоровье и благополучие», которая включает несколько направлений — «Отказ от вредных привычек», «Коррекция веса», «Борьба со стрессом». Ее участниками уже стали 2000 человек. Над комплексом мероприятий специалисты Омского НПЗ работали вместе с экспертами в области медицины, психологии, спорта и здорового питания.

«Газпром нефть уделяет большое внимание заботе о качестве жизни и здоровью персонала. Мы создали полноценную экосистему, которая охватывает все составляющие благополучия сотрудников — от медицины до спорта. Комплексная система охраны здоровья включает в себя меры по профилактике заболеваний, индивидуальному сопровождению и оказанию медицинской помощи, поддержке здорового образа жизни», — рассказал Кирилл Кравченко.

На ОНПЗ в мероприятия по оздоровлению вовлечены 100% сотрудников. У каждого третьего есть паспорт здоровья для регулярного участия в активностях компании.

«В целом, вся программа направлена на предупреждение болезней. На мой взгляд, такое пристальное внимание к здоровью сотрудников позволят повысить привлекательность Омского НПЗ как ответственного работодателя. Ждем на предприятие молодых специалистов», — отметил гендиректор Омского НПЗ Олег Белявский.

Добавим, что у сотрудников предприятия и их семей есть возможность получить качественную медпомощь. Услуги там оказывают по 30 различным направлений. Также работники могут отправиться на лечение на базу санатория имени Карбышева.

#Юлия Истомина#Здоровье#Отдых#Омск#Новости#ОНПЗ#Олег Белявский#Предприятие#Сотрудники
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