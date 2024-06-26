В Омске две улицы назовут в честь погибших на СВО

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
На очередном пленарном заседании Омского городского Совета, которое прошло сегодня, 26 июня, речь шла в том числе о городской топонимике. Глава Кировского округа Алексей Наседкин предложил депутатам назвать две улицы в честь военных, погибших на СВО, и те это предложение одобрили.
Город55 уже писал о предварительном обсуждении инициативы Наседкина в комитете по вопросам градостроительства. Тогда выяснилось, что речь идет о Герое России посмертно Николае Данильченко и кавалере ордена Мужества посмертно Владимире Мисюрине — выпускниках Омского кадетского корпуса и Омского педагогического колледжа № 1 соответственно. Данильченко погиб в зоне СВО 25 сентября 2022 года, Мисюрин — еще раньше, 6 апреля. Теперь появилась идея назвать в честь погибших две улицы в строящемся микрорайоне «Зеленая река».
Депутаты одобрили оба названия. Таким образом, улица Николая Данильченко и улица Владимира Мисюрина скоро появятся на городских картах. Стоит отметить, что в той же части Омска уже есть улицы Владимира Жоги (командира батальона «Спарта») и Александра Захарченко (главы ДНР).