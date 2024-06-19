В Омске появятся две улицы, названные в честь погибших на СВО

Сегодня, 19 июня, в Омском городском Совете прошло очередное заседание комитета по вопросам транспортной инфраструктуры. В повестке были в том числе два вопроса, связанных с наименованием омских улиц. Докладчик, глава Кировского округа Алексей Наседкин, предложил депутатам назвать две улицы в строящемся микрорайоне «Зеленая река» в честь участников СВО, погибших в ходе боевых действий, — Николая Данильченко и Владимира Мисюрина.