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В Омске предложили назвать две улицы в честь погибших на СВО

В Омске появятся две улицы, названные в честь погибших на СВО

19 июня 2024, 08:57
Фото: 1MI

В Омске предложили назвать две улицы в честь погибших на СВО

Депутаты уже предварительно одобрили соответствующую инициативу.

Сегодня, 19 июня, в Омском городском Совете прошло очередное заседание комитета по вопросам транспортной инфраструктуры. В повестке были в том числе два вопроса, связанных с наименованием омских улиц. Докладчик, глава Кировского округа Алексей Наседкин, предложил депутатам назвать две улицы в строящемся микрорайоне «Зеленая река» в честь участников СВО, погибших в ходе боевых действий, — Николая Данильченко и Владимира Мисюрина.

— Николай Иванович Данильченко — Герой России, молодой парень, омич, закончил нашу кадетскую школу, — рассказал Наседкин. — По распределению попал в зону СВО, был командиром танкового взвода. Предложение принято по обращению отца…

Данильченко погиб в зоне СВО 25 сентября 2022 года, Мисюрин (выпускник Омского педагогического колледжа №1, кавалер ордена Мужества) — еще раньше, 6 апреля.

— Я думаю, обсуждения здесь неуместны, — подвел итог глава комитета Дмитрий Лицкевич. — Думаю, решение будет единогласное.

Депутаты действительно одобрили оба названия для улиц. Окончательное решение по этому вопросу будет принято на ближайшем пленарном заседании городского Совета.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Дмитрий Лицкевич#Названия улиц
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