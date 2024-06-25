Семьям солдат, погибших при обрушении казармы под Омском, сократили выплаты в 25 раз

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
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Updated Сегодня, 12:36
Министерство обороны заплатят по 2 млн рублей семьям Раниса Алтынбаева и Рустама Шайхуллина, срочникам, которые погибли при обрушении казармы в поселке Светлый в 2015 году. Об этом сообщает «Коммерсант». Решение принял Салаватский межрайонный суд Башкирии, апелляционная инстанция не нашла причин для пересмотра.
Родители погибших солдат запрашивали сумму в 25 раз больше — по 50 млн рублей. Размер компенсации уменьшили, сославшись в том числе на повышенные расходы на СВО.
12 июля 2015 года под завалами погибли 24 срочника, 10 военнослужащих стали инвалидами. Суды установили, что ремонт проводился без разработки проекта, не был обеспечен надлежащий строительный и эксплуатационный контроль.