Семьям солдат, погибших при обрушении казармы под Омском, сократили выплаты в 25 раз

Министерство обороны заплатят по 2 млн рублей семьям Раниса Алтынбаева и Рустама Шайхуллина, срочникам, которые погибли при обрушении казармы в поселке Светлый в 2015 году. Об этом сообщает «Коммерсант». Решение принял Салаватский межрайонный суд Башкирии, апелляционная инстанция не нашла причин для пересмотра.