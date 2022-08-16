Во вторник, 16 августа, в здании Кировского районного суда города Омска был оглашен приговор по громкому уголовному делу об обрушении казармы в 242-м Учебном центре ВДВ в поселке Светлом 12 июля 2015 года. Вердикт судьи прозвучал ровно через 7 лет 1 месяц и 4 дня с момента той страшной трагедии, которая унесла жизни 24 десантников.
Два с половиной года
Уголовное дело по по трагедии в Светлом поступило в Омский гарнизонный военный суд 24 января 2020 года, а первое заседание — предварительное слушание — прошло 6 февраля. Лишь через 2.5 года, — 28 июля текущего года заместитель председателя суда Александр Красиков удалился в совещательную комнату для постановления приговора.
За это время прошло 250 судебных заседаний, которые часто откладывались с формулировкой «неявка в судебное заседание подсудимого по болезни».
Дошло до того, что еще летом 2020 года последние обвиняемые по этому делу, — Владислав Пархоменко и Александр Дорофеев, были отпущены судьей из СИЗО и отправлены под домашний арест.
Обвиняемые
Изначально на этапе предварительного следствия по делу проходило лишь несколько подозреваемых: бывший командир 242-го Учебного центра полковник Олег Пономарев, директор компании-подрядчика ООО «РемЭксСтрой» Александр Дорофеев, и экс-руководитель проекта этой же конторы Дмитрий Баязов.
Однако во время передачи дела в суд следствие сообщило, что на скамью подсудимых отправятся еще восемь обвиняемых:
Инкриминируется
Всем 11 подсудимым следствие предъявило обвинение по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
Помимо этого полковникам Олегу Пономареву и Владиславу Пархоменко также вменялись статьи о превышении и злоупотреблении должностными полномочиями с причинением тяжких последствий, а Пархоменко еще и получение взятки в особо крупном размере.
Подрядчики из «РемЭксСтроя» Александр Дорофеев и Дмитрий Баязов, как посчитало следствие, помимо прочего, совершили еще и мошенничество в особо крупном размере, а все бывшие сотрудники «Спецстроя России» — злоупотребили полномочиями.
Признать виновным…
Так как помещения Омского гарнизонного слишком малы и не вместят всех подсудимых, адвокатов и потерпевших, оглашение приговора было назначено на утро 16 августа в Кировском районном суде. Вердикт в открытом заседании судья Александр Красиков начал зачитывать в 12:40.
Зал был полон: подсудимые, адвокаты, родственники обвиняемых, потерпевшие и их близкие.
«Признать Баязова Дмитрия Вячеславовича („РемЭксСтрой“ — прим.ред.) виновным по части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере) и назначить ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в 250 тысяч рублей», — огласил свой вердикт судья.
Собственно, все подсудимые во время открытой части были признаны виновными по инкриминируемым статьям, но реальные сроки заключения, так же как Баязов, получили только пятеро.
Самое строгое наказание было назначено Владиславу Пархоменко, — за получение взятки его отправили в колонию на 10 лет, назначили штраф в 6 млн рублей и лишили звания полковника.
Директор «РемЭксСтроя» Александр Дорофеев приговорен к 8 года в колонии общего режима и штрафу в 200 тысяч рублей. Аналогичное наказание, но со штрафом в 300 тысяч рублей, получил и Игорь Титарев.
По 6 лет колонии и штрафы по 20 тысяч рублей получили Григорий Годнюк и Алексей Дубинин.
Условное наказание в 5 лет с испытательным сроком в 3 года и штрафом в 150 тысяч рублей назначили Александру Савустьяну.
Еще один обвиняемый Евгений Криворучко получил 5 лет колонии, но был освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности. Собственно, все подсудимые были признаны виновными по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц и получили от 5 до 6 лет лишения свободы и тут же освобождены по срокам давности.
После оглашения вердикта фигурантам, судья стал зачитывать решения по искам, которых набралось больше десятка, — от Министерства обороны, государства и потерпевших. Часть из них отклонили, но сохранили право обратиться в гражданский суд, часть — удовлетворили лишь частично.
А что же Пономарев?
После того как судья закончил зачитывать приговор, среди журналистов возникло непонимание: фамилии Пономарева и Ержанина произнесены не были. Уже в коридоре пресс-секретарь Омского гарнизонного военного суда пояснила, что оглашение решения по ним проходило в закрытом режиме. В итоге оказалось, что уголовное преследование в отношении Пономарева прекращено по нереабилитирующим основаниям, а Ержанин тяжело болен, и приговор ему огласят после выздоровления.
После этих заявлений полковник Олег Пономорев спешно проследовал по коридору и отказался отвечать на вопросы, а следом за ним конвой вывел тех, кого приговорили к реальным срокам.
Не забудем!
На улице Городу55 удалось поговорить с родственниками погибших десантников. В один голос они заявили, что намерены обжаловать решение суда.
«Приговором мы не довольны. Многих освободили от наказания по срокам давности. Вот у нас, например, не будет срока давности. У нас эта трагедия на всю жизнь. А наши дети погибли, — молодые здоровые парни. Если получится, то будем обжаловать это решение», — сообщила Городу55 Валентина, мама погибшего десантника Олега Кортусова.
На обжалование вердикта суда у сторон будет 10 дней.