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Приговор по обрушению казармы ВДВ в Омске. Кто и какие сроки получил за трагедию

Приговор по обрушению казармы ВДВ в Омске. Кто и какие сроки получил за трагедию

Вчера, 19:26
Фото: Город55
Из 11 подсудимых шестеро получили реальные сроки, остальные остались на свободе.

Во вторник, 16 августа, в здании Кировского районного суда города Омска был оглашен  приговор по громкому уголовному делу об обрушении казармы в 242-м Учебном центре ВДВ в поселке Светлом 12 июля 2015 года. Вердикт судьи прозвучал ровно через 7 лет 1 месяц и 4 дня с момента той страшной трагедии, которая унесла жизни 24 десантников.

Фото: Василий Попов

Два с половиной года

Уголовное дело по по трагедии в Светлом поступило в Омский гарнизонный военный суд 24 января 2020 года, а первое заседание — предварительное слушание — прошло 6 февраля. Лишь через 2.5 года, — 28 июля текущего года заместитель председателя суда Александр Красиков удалился в совещательную комнату для постановления приговора.

За это время прошло 250 судебных заседаний, которые часто откладывались с формулировкой «неявка в судебное заседание подсудимого по болезни».

Фото: скрин с Омского военного гарнизонного суда

Дошло до того, что еще летом 2020 года последние обвиняемые по этому делу, — Владислав Пархоменко и Александр Дорофеев, были отпущены судьей из СИЗО и отправлены под домашний арест.

Обвиняемые

Изначально на этапе предварительного следствия по делу проходило лишь несколько подозреваемых: бывший командир 242-го Учебного центра полковник Олег Пономарев, директор компании-подрядчика ООО «РемЭксСтрой» Александр Дорофеев, и экс-руководитель проекта этой же конторы Дмитрий Баязов.

Однако во время передачи дела в суд следствие сообщило, что на скамью подсудимых отправятся еще восемь обвиняемых:

  • Бывший заместитель начальника по производству ФГУП «Главное управление специального строительства по территории Сибири при Федеральном агентстве специального строительства» (ГУССТ № 9 при Спецстрое России») Алексей Дубинин;
  • бывший начальник «Строительно-монтажного управления № 916» филиала ФГУП «ГУССТ № 9 при Спецстрое России» («СМУ-916») Игорь Титарев;
  • бывший руководитель проектного офиса «СМУ-916» Федор Ержанин;
  • бывший инженер 1 категории отдела технического надзора проектного офиса «СМУ-916» Николай Гашенко;
  • бывший начальник производственно-технического отдела новосибирского филиала ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое России» Григорий Годнюк;
  • бывший заместитель руководителя Регионального управления заказчика капитального строительства Центрального военного округа филиала ФКП «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ» (РУЗКС ЦВО) Александр Савустьян;
  • старший инженер-инспектор технического надзора РУЗКС ЦВО,  отвечавший за капитальное строительство и капремонт, Евгений Криворучко;
  • бывший заместитель командира войсковой части 64712 по тылу — начальник тыла полковник Владислав Пархоменко.

Инкриминируется

Всем 11 подсудимым следствие предъявило обвинение по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Помимо этого полковникам Олегу Пономареву и Владиславу Пархоменко также вменялись статьи о превышении и злоупотреблении должностными полномочиями с причинением тяжких последствий, а Пархоменко еще и получение взятки в особо крупном размере.

Подрядчики из «РемЭксСтроя» Александр Дорофеев и Дмитрий Баязов, как посчитало следствие, помимо прочего, совершили еще и мошенничество в особо крупном размере, а все бывшие сотрудники «Спецстроя России» — злоупотребили полномочиями.

Фото: скрин с Омского военного гарнизонного суда

Признать виновным…

Так как помещения Омского гарнизонного слишком малы и не вместят всех подсудимых, адвокатов и потерпевших, оглашение приговора было назначено на утро 16 августа в Кировском районном суде. Вердикт в открытом заседании судья Александр Красиков начал зачитывать в 12:40.

судья Александр Красиков
Фото: Город55

Зал был полон: подсудимые, адвокаты, родственники обвиняемых, потерпевшие и их близкие. 

«Признать Баязова Дмитрия Вячеславовича („РемЭксСтрой“ — прим.ред.) виновным по части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере) и назначить ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в 250 тысяч рублей», — огласил свой вердикт судья.

Собственно, все подсудимые во время открытой части были признаны виновными по инкриминируемым статьям, но реальные сроки заключения, так же как Баязов, получили только пятеро.

Фото: Город55

Самое строгое наказание было назначено Владиславу Пархоменко, — за получение взятки его отправили в колонию на 10 лет, назначили штраф в 6 млн рублей и лишили звания полковника.

Директор «РемЭксСтроя» Александр Дорофеев приговорен к 8 года в колонии общего режима и штрафу в 200 тысяч рублей.  Аналогичное наказание, но со штрафом в 300 тысяч рублей, получил и Игорь Титарев.

По 6 лет колонии и штрафы по 20 тысяч рублей получили Григорий Годнюк и Алексей Дубинин.

Условное наказание в 5 лет с испытательным сроком в 3 года и штрафом в 150 тысяч рублей назначили Александру Савустьяну.

Еще один обвиняемый Евгений Криворучко получил 5 лет колонии, но был освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности. Собственно, все подсудимые были признаны виновными по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц и получили от 5 до 6 лет лишения свободы и тут же освобождены по срокам давности.

После оглашения вердикта фигурантам, судья стал зачитывать решения по искам, которых набралось больше десятка, — от Министерства обороны, государства и потерпевших. Часть из них отклонили, но сохранили право обратиться в гражданский суд, часть — удовлетворили лишь частично.

А что же Пономарев?

После того как судья закончил зачитывать приговор, среди журналистов возникло непонимание: фамилии Пономарева и Ержанина произнесены не были. Уже в коридоре пресс-секретарь Омского гарнизонного военного суда пояснила, что оглашение решения по ним проходило в закрытом режиме. В итоге оказалось, что уголовное преследование в отношении Пономарева прекращено по нереабилитирующим основаниям, а Ержанин тяжело болен, и приговор ему огласят после выздоровления.

После этих заявлений полковник Олег Пономорев спешно проследовал по коридору и отказался отвечать на вопросы, а следом за ним конвой вывел тех, кого приговорили к реальным срокам.

Фото: Минобороны РФ

Не забудем!

На улице Городу55 удалось поговорить с родственниками погибших десантников. В один голос они заявили, что намерены обжаловать решение суда.

«Приговором мы не довольны. Многих освободили от наказания по срокам давности. Вот у нас, например, не будет срока давности. У нас эта трагедия на всю жизнь. А наши дети погибли, — молодые здоровые парни. Если получится, то будем обжаловать это решение», — сообщила Городу55 Валентина, мама погибшего десантника Олега Кортусова.

На обжалование вердикта суда у сторон будет 10 дней.

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