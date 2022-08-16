Еще один обвиняемый Евгений Криворучко получил 5 лет колонии, но был освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности. Собственно, все подсудимые были признаны виновными по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц и получили от 5 до 6 лет лишения свободы и тут же освобождены по срокам давности.