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Казарма

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2024
Рубль за метр: омские власти ищут арендатора для казармы, построенной 200 лет назад
15 ноября, 11:41
Семьям солдат, погибших при обрушении казармы под Омском, сократили выплаты в 25 раз
25 июня, 12:34
2022
ДТП с четырьмя погибшими, приговор по обрушению казармы, шестая волна COVID в Омске
21 августа 2022, 10:43
Шестеро виновных в обрушении казармы ВДВ в Омске получили реальные сроки
Сегодня Омский гарнизонный военный суд огласил приговоры обвиняемым в трагедии 2015 года.
16 августа 2022, 11:39
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
16 августа 2022, 07:17

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