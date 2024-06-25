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Posted Сегодня, 07:05

Published Сегодня, 07:05

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До 1 августа у омских школ установят 200 проекционных переходов

25 июня 2024, 07:05
Фото: 1MI
Иллюстрация
Также этим летом на всех переходах планируют обновить разметку.

В Омске к началу августа планируют установить 200 проекционных переходов. На эти цели из областного бюджета выделено 160 млн рублей. Подробности сегодня, 25 июня, рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

«Прежде всего, проекционные переходы появятся рядом с образовательными учреждениями. Сейчас основания под опоры для проекционных установок закончены более чем на 150 объектах, ведутся работы по установке опор и монтажу оборудования», — сообщил Шелест.

Градоначальник добавил, что также на всех переходах этим летом обновят разметку.

Проекционная разметка является альтернативной и дополняет традиционную, выполненную термопластичными материалами. Во время снега, дождя, грязи ее видно с расстояния более 150 метров.

Возле омских школ планируют сделать проекционные переходы за 166 млн рублей
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#Евгений Игишев#Снег#Омск#Бюджет#Мэр#Сергей Шелест#Грязь#Дождь#Телеграм-канал#Работы
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