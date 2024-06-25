До 1 августа у омских школ установят 200 проекционных переходов

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
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Updated Сегодня, 07:07
В Омске к началу августа планируют установить 200 проекционных переходов. На эти цели из областного бюджета выделено 160 млн рублей. Подробности сегодня, 25 июня, рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
«Прежде всего, проекционные переходы появятся рядом с образовательными учреждениями. Сейчас основания под опоры для проекционных установок закончены более чем на 150 объектах, ведутся работы по установке опор и монтажу оборудования», — сообщил Шелест.
Градоначальник добавил, что также на всех переходах этим летом обновят разметку.
Проекционная разметка является альтернативной и дополняет традиционную, выполненную термопластичными материалами. Во время снега, дождя, грязи ее видно с расстояния более 150 метров.