Удар молнии, погибшие березы и массовая медитация. Омск в воскресенье

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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Глядя на фото, присланные омичами в одно из городских интернет-сообществ, становится даже как-то страшновато — какая же сила скрывается в природе, что молния (по крайней мере, именно на этой версии настаивает автор сообщения) может разрушать вполне себе крепкие дома. Однако, факт есть факт — «выбитый» кусок кирпичной кладки на вершине дома и россыпь обломков у фасада на фото присутствуют:
Омичи продолжают всеми силами спасать «зелень» в городе — и на сей раз под угрозой оказались березы на Левом берегу. Конечно, участок небольшой — «околок», как его назвали местные, но очень красивый. Вот только с появлением нового хозяина этого участка земли деревья почувствовали себя крайне плохо — начали засыхать. По словам местных, всему виной укладка бетонных плит в процессе постройки киоска — рабочие могли повредить корневую систему. Ну, а сам факт происшествия уже получило резонанс: районная прокуратура пообещала разобраться в вопросе.
Омичи продолжают ставить рекорды — и на этот раз приняли участие в самой массовой международной медитации в России. От Омска приняли участие больше 200 человек, но в масштабах 4 городов и регионов участников было куда больше — почти 1,7 тыс человек. Но, кроме рекорда, каждый медитировавший на стадионе «Динамо» обрел и новые знания — как минимум о своем увлечении.