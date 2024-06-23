Удар молнии, погибшие березы и массовая медитация. Омск в воскресенье

Омичи продолжают всеми силами спасать «зелень» в городе — и на сей раз под угрозой оказались березы на Левом берегу. Конечно, участок небольшой — «околок», как его назвали местные, но очень красивый. Вот только с появлением нового хозяина этого участка земли деревья почувствовали себя крайне плохо — начали засыхать. По словам местных, всему виной укладка бетонных плит в процессе постройки киоска — рабочие могли повредить корневую систему. Ну, а сам факт происшествия уже получило резонанс: районная прокуратура пообещала разобраться в вопросе.