Попадали кирпичи. Горожане сообщили об ударе молнии в одну из многоэтажек Омска

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 03:28
Updated Сегодня, 03:28
Сообщение об ударе молнии в дом №19А по улице Госпитальной появилось в одном из интернет-сообществ, популярных среди омичей. По словам автора сообщения, разряд был такой силы, что выбил несколько кирпичей из стены дома.
Как отмечается в сообщении, в момент удара молнии, внизу были припаркованы автомобили — на них и упали обломки кирпичной кладки.
Напомним, ранее Город55 сообщал о последствиях выпавшего 21 июня града: серьезного материального ущерба, к счастью, удалось избежать, однако размер выпавших осадков шокировал омичей.