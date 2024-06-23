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Posted Сегодня, 03:26

Published Сегодня, 03:26

Modified Сегодня, 03:28

Updated Сегодня, 03:28

иллюстрация

Попадали кирпичи. Горожане сообщили об ударе молнии в одну из многоэтажек Омска

23 июня 2024, 03:26
Фото: Изображение Midjourney
иллюстрация

Омичи поделились кадрами последствий удара молнии в многоэтажку

Сообщение о последствиях разряда появилось в одном из популярных городских сообществ.

Сообщение об ударе молнии в дом №19А по улице Госпитальной появилось в одном из интернет-сообществ, популярных среди омичей. По словам автора сообщения, разряд был такой силы, что выбил несколько кирпичей из стены дома.

Сообщение об ударе молнииСообщение об ударе молнии
Угол крыши дома, куда пришелся разряд электричестваУгол крыши дома, куда пришелся разряд электричества
Выбитые молнией обломки кирпичейВыбитые молнией обломки кирпичей
Сообщение об ударе молнии
Фото: Страница сообщества «ЧП Омск» в социальной сети «ВКонтакте»

Как отмечается в сообщении, в момент удара молнии, внизу были припаркованы автомобили — на них и упали обломки кирпичной кладки.

Напомним, ранее Город55 сообщал о последствиях выпавшего 21 июня града: серьезного материального ущерба, к счастью, удалось избежать, однако размер выпавших осадков шокировал омичей.

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#Илья Скобин#Погода#Омск#Горожане#Городская среда#Новости#Автомобили#Удар молнии#Молния
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