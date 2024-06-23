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Posted Сегодня, 12:52

Published Сегодня, 12:52

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

иллюстрация

Единый порыв. Омичи устроили рекордную массовую медитацию на стадионе «Динамо»

23 июня 2024, 12:52
Фото: Изображение Midjourney
иллюстрация

Омичи поучаствовали в рекордной массовой медитации

Международный фестиваль йоги «добрался» и до Омска: в нем приняли участие около 200 омичей, но общее количество участников было куда больше.

Как рассказал в своем Telegram-канале Евгений Баньковский, глава департамента по делам молодежи, физкультуры и спорта, 23 июня состоялось уникальное для города мероприятие: йога-марафон.

Необычную активность поддержали больше двухсот омичей, и к тому же, они провели время с пользой: участников познакомили с новыми направлениями древнего искусства, медитациями и даже упражнениями для повышения развития пластичности и выдержки. Однако на этом все самое интересное только начиналось — Омский йога-марафон был частью масштабного Международного фестиваля йоги.

Примечательно, что во время этого мероприятия вместе с омичами медитировали жители Казани, Сочи, Москвы и Тюмени — в общей сложности 1699 человек, что стало новой записью в Книге рекордов России.

Напомним, что сегодня омичи поставили и другой, «золотой рекорд» — спортсменки Анастасия Панченко и Салтанат Меденова завоевали золото игр БРИКС:

Перчатки и байдарка. Омички завоевали золото игр БРИКС
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#Илья Скобин#Общество#Спорт#Сочи#Омск#Москва#Тюмень#Казань#Йога#Книга рекордов России#Выносливость
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