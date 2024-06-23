Единый порыв. Омичи устроили рекордную массовую медитацию на стадионе «Динамо»

Необычную активность поддержали больше двухсот омичей, и к тому же, они провели время с пользой: участников познакомили с новыми направлениями древнего искусства, медитациями и даже упражнениями для повышения развития пластичности и выдержки. Однако на этом все самое интересное только начиналось — Омский йога-марафон был частью масштабного Международного фестиваля йоги.