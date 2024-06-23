Единый порыв. Омичи устроили рекордную массовую медитацию на стадионе «Динамо»

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Как рассказал в своем Telegram-канале Евгений Баньковский, глава департамента по делам молодежи, физкультуры и спорта, 23 июня состоялось уникальное для города мероприятие: йога-марафон.
Необычную активность поддержали больше двухсот омичей, и к тому же, они провели время с пользой: участников познакомили с новыми направлениями древнего искусства, медитациями и даже упражнениями для повышения развития пластичности и выдержки. Однако на этом все самое интересное только начиналось — Омский йога-марафон был частью масштабного Международного фестиваля йоги.
Примечательно, что во время этого мероприятия вместе с омичами медитировали жители Казани, Сочи, Москвы и Тюмени — в общей сложности 1699 человек, что стало новой записью в Книге рекордов России.
Напомним, что сегодня омичи поставили и другой, «золотой рекорд» — спортсменки Анастасия Панченко и Салтанат Меденова завоевали золото игр БРИКС: