Снова на изоляцию? Что известно о новом штамме коронавируса FLiRT

Вероятно, что в сезон отпусков FLiRТ проявит себя в большей степени, но тревожиться об этом не нужно, подтверждает научный консультант АО «Р-Фарм» Андрей Ломоносов. По мнению доктора биологических наук Ольги Карповой, COVID-19 теперь будет с человечеством всегда. Большая вероятность, что осенью и весной, когда поднимается рост заболеваемости ОРЗ, будут возникать новые варианты омикрона.