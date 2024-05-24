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Снова на изоляцию? Что известно о новом штамме коронавируса FLiRT

Снова на изоляцию? Что известно о новом штамме коронавируса FLiRT

24 мая 2024, 16:17
Фото: Город55
Медики зарегистрировали 178 случаев заражения новым штаммом коронавируса в России. Ему дали название FLiRT. Вирус активно распространяется и в других странах. Чем он опасен и будет ли всплеск заболеваемости грядущим летом? Подробности — в материале Города55.

Особенности штамма FLiRT

О возникновении новой группы штаммов COVID-19 в России специалисты Роспотребнадзора заявили в среду, 22 мая. Есть заболевшие вариантами KP.2 (3 случая), KP.1.1 (5 случаев) и KS.1 (170 случаев). Представители ведомства пришли к выводу, что рост заболеваемости коронавирусом повлияли майские праздники, когда люди тесно друг с другом контактировали.

Преобладающим геновариантом среди российского населения остается штамм омикрон. Отмечается, что в других странах FLiRT развивается стремительнее (KP.2). Как поясняют специалисты, таммы группы FLiRT являются родственниками доминирующего варианта JN.1, а все они входят в семейство Omicron с характерными проявлениями. Менее заразным при этом считается KP.2.

Симптомы штамма FLiRT

  • Лихорадка
  • Кашель
  • Боль в горле
  • Слабость
  • Головная и мышечная боли
  • Потеря вкуса и/или обоняния
Фото: Город55

Сотрудники Роспотребнадзора напоминают, что нужно чаще мыть руки с мылом, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты, проветривать помещения, избегать контактов с людьми, у которых наблюдаются признаки заражения. В случае ухудшения состояния лучше обращаться сразу же к врачу.

Опасен ли FLiRT

По мнению вирусолога Анатолия Альтштейна, FLiRТ не представляет серьезной опасности для населения. Того же придерживается вирусолог Алексей Аграновский, который заявляет, что это просто очередной «омикрон». Действительно, он может быть заразен, однако серьезного вреда не приносит.

Вероятно, что в сезон отпусков FLiRТ проявит себя в большей степени, но тревожиться об этом не нужно, подтверждает научный консультант АО «Р-Фарм» Андрей Ломоносов. По мнению доктора биологических наук Ольги Карповой, COVID-19 теперь будет с человечеством всегда. Большая вероятность, что осенью и весной, когда поднимается рост заболеваемости ОРЗ, будут возникать новые варианты омикрона.

Защищают ли прививки от нового штамма

Возможно, антитела, полученные после заболевания другими штаммами, окажутся бесполезными. Соответствующее опасение выразил пециалист по инфекционным заболеваниям в Университете Вандербильта в Нэшвилле Уильям Шаффнер .

Вместе с тем есть и положительные прогнозы на этот счет, поскольку у вакцин высокое качество борьбы с вирусом. Так, вирусолог из Уорикского университета Лоуренс Янг говорит, что прививки могут защищать, по крайней мере до тяжелого состояния болезнь у пациента доходить не будет.

Добавим, что FLiRT распространяется по всему миру. Его обнаружили в 14 европейских странах и Израиле, сообщают в ВОЗ. По данным на 5 мая, медики выявили около 775,5 млрд случаев заражения коронавирусом. Подтверждены более 7 млн смертей.

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