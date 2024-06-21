Большинство заражены боррелиозом. В 2024 году с омичей сняли почти 2,9 тысяч клещей

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
В региональном Роспотребнадзоре рассказали о текущей ситуации с клещевым энцефалитом в Омской области. По последним данным, в больницы обратились 1943 взрослых и 925 детей, пострадавших от укусов клещей. Это число не превышает среднемноголетние значения.
В спецлабораториях уже изучили 94,9% клещей, которых сняли с людей. Из них:
Отметим, что с начала года уже более 80,5 тысяч омичей сделали прививку от клещевого энцефалита. Помимо этого, для предотвращения распространения инфекций, которые могут передаваться через укус клеща, в 2024 году запланированы акарицидные обработки на территории более 3 тысяч гектаров. На данный момент уже обработано 1946 гектаров кладбищ, парков и детских учреждений.
Управление Роспотребнадзора по Омской области продолжает контролировать ситуацию.