Большинство заражены боррелиозом. В 2024 году с омичей сняли почти 2,9 тысяч клещей

Отметим, что с начала года уже более 80,5 тысяч омичей сделали прививку от клещевого энцефалита. Помимо этого, для предотвращения распространения инфекций, которые могут передаваться через укус клеща, в 2024 году запланированы акарицидные обработки на территории более 3 тысяч гектаров. На данный момент уже обработано 1946 гектаров кладбищ, парков и детских учреждений.