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Posted Сегодня, 09:04

Published Сегодня, 09:04

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

иллюстрация

Большинство заражены боррелиозом. В 2024 году с омичей сняли почти 2,9 тысяч клещей

21 июня 2024, 09:04
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В этом году с жителей Омска и области сняли свыше 2,8 тысяч клещей

По информации Роспотребнадзора, на 20 июня в омские больницы с укусами клещей обратилось 2868 человек. Это количество не превышает среднемноголетние показатели.

В региональном Роспотребнадзоре рассказали о текущей ситуации с клещевым энцефалитом в Омской области. По последним данным, в больницы обратились 1943 взрослых и 925 детей, пострадавших от укусов клещей. Это число не превышает среднемноголетние значения.

В спецлабораториях уже изучили 94,9% клещей, которых сняли с людей. Из них:

  • 5,1% оказались заражены боррелиями;
  • 0,4% — вирусом клещевого энцефалита;
  • 0,8% — возбудителями моноцитарного эрлихиоза человека;
  • 1% — возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека.

Отметим, что с начала года уже более 80,5 тысяч омичей сделали прививку от клещевого энцефалита. Помимо этого, для предотвращения распространения инфекций, которые могут передаваться через укус клеща, в 2024 году запланированы акарицидные обработки на территории более 3 тысяч гектаров. На данный момент уже обработано 1946 гектаров кладбищ, парков и детских учреждений.

Управление Роспотребнадзора по Омской области продолжает контролировать ситуацию.

С начала года клещи укусили более 2,5 тысяч жителей Омской области
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