Владимир Путин посетил КНДР: как это отразится на СВО

Россия и КНДР заключили контракт о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Сразу несколько стран, в том числе Япония, Южная Корея и США, встревожил такой поворот событий. Кстати, два года назад, осенью, Вашингтон сообщил, что Россия получает из КНДР боеприпасы, артиллерийские снаряды и баллистические ракеты. Подтверждающих это фактов не было со стороны заявителей.