Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Дональд Трамп заявил, что конфликт России и Украины может свернуться до его прихода к власти. К слову, западный политик как и Владимир Жириновский известен своим эпатажным поведением и неоднозначными высказываниями. По мнению Трампа, накал спецоперации спадет в ноябре после оглашения результатов голосования в Америке.
Координатор Белого дома Джон Кирби отметил, что Россия и Украины имеют общую границу, это нужно помнить вне зависимости от исхода конфликта. Поэтому угроза все равно будет висеть над украинцами словно дамоклов меч. Своих прогнозов об окончании СВО он не сказал.
Горячая дискуссия возникла в Бюргенштоке после заявления главы России Владимира Путина об урегулировании конфликта. Он озвучил позицию России накануне мирного саммита в Швейцарии. Кто-то из участников раскритиковал речь президента Российской Федерации, а некоторые поддержали его взгляд на ситуацию.
Владимир Путин впервые озвучил позицию России по вопросам послевоенного урегулирования, и это заявление вызвало оживленные дискуссии в Бюргенштоке. Это произошло буквально за день до начала так называемого «мирного саммита». Большинство участников осудили мирные предложения, но были и голоса поддержки.
Глава МИД Турции Хакан Фидан сказал, что предложения Владимира Путина дали надежду, что спецоперация наконец может завершиться. Этот проблеск был бы куда больше, если бы в мирном саммите участвовала и Россия, подчеркнул он.
Комбат 3-й штурмовой бригады ВСУ Дмитрий Кухарчук заявил, что Украина проигрывает войну, если не будет изменений. По его мнению, сейчас пиковый момент конфликта. Также он сказал, что Россия хочет уничтожить всю Украину, а не брать какую-то ее часть.
Россия и КНДР заключили контракт о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Сразу несколько стран, в том числе Япония, Южная Корея и США, встревожил такой поворот событий. Кстати, два года назад, осенью, Вашингтон сообщил, что Россия получает из КНДР боеприпасы, артиллерийские снаряды и баллистические ракеты. Подтверждающих это фактов не было со стороны заявителей.
Ким Чен Ын ранее ездил на Дальний Восток Российской Федерации. Визит Владимира Путина стал ответным, замечает Washington Post. Собственно, именно это стало основанием посетить Северную Корею президенту России.
Отметим, что Ким Чен Ын в сентябре в рамках поездки в РФ заявлял, что отношения Пхеньяна с Москвой являются его основным приоритетом. Также лидер КНДР поддержал «священную борьбу» России на Украине.
Для мира визит Владимира Путина в Северную Корею означает силу и независимость России, учитывая экономическое давление на страну. Москве также важно укреплять связь с дружественными государствами и ведущими партнером несмотря на то, что Российскую Федерацию всячески пытаются геополитически изолировать.