Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
Согласитесь, даже самые прагматичные люди иногда обращаются к предсказаниям, миру иррациональному. Многие устали разбираться в домыслах политтехнологов и хотят других спикеров. Поэтому ясновидящие, пророки, астрологи и нумерологи становятся популярнее.
Весь мир говорит о заявлениях предсказательницы, которой уже давно нет. Болгарская провидица смогла увидеть так далеко, что передала послание и живущим в 2024 году. Пророчество Ванги гласит, что именно этот год станет поворотным для СВО. Толкователи ее речей говорят, что либо градус военных действий снизится из-за нового президента Украины, либо же глава России сделает последний ход в этой партии.
Григорий Кваша сделал расчет и проанализировал свою работу. Цифры лгать не могут, как известно. Вероятно, кто-то захочет верить именно им. Математик изучал исторические события, знаменательные даты, сопоставлял их с течением времени и анализировал цикличность событий.
По его информации, конфликт между Россией и Украиной завершится в 2025 году. Кваша заявил, что победу в спецоперации одержит российская сторона.
Нумеролог Екатерина Уланова предсказала, что завершения конфликта на Украине ждать в ближайший год не стоит. По ее расчетам, «новый мир без Украины» будет в 2026 году. В этом же году закончится спецоперация. В текущем году ситуация не изменится, а в 2025-м начнется новый цикл, где будет много потерь. Как раз в этом году Украина перестанет существовать.
Немецкий астролог Кристоф Нидервизер предсказал, что конфликт между Россией и Украиной закончится в 2025 году. Астролог России Тамара Глоба утверждает при этом, что спецоперация может завершиться уже и в 2024 году.