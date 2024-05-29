Сроки окончания конфликта на Украине. Самые громкие предсказания 2024 года

Нумеролог Екатерина Уланова предсказала, что завершения конфликта на Украине ждать в ближайший год не стоит. По ее расчетам, «новый мир без Украины» будет в 2026 году. В этом же году закончится спецоперация. В текущем году ситуация не изменится, а в 2025-м начнется новый цикл, где будет много потерь. Как раз в этом году Украина перестанет существовать.