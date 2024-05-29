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Сроки окончания конфликта на Украине. Самые громкие предсказания 2024 года

Сроки окончания конфликта на Украине. Самые громкие предсказания 2024 года

29 мая 2024, 15:35
Фото: Город55
Политики и эксперты не устают говорить о спецоперации. Всю Россию волнует, когда закончится конфликт. Свои предположения выдвигают и те, в чью деятельность не верят и относятся к ней с долей иронии. Что говорят астрологи и их коллеги об СВО? Подробности — в материале Города55.

Согласитесь, даже самые прагматичные люди иногда обращаются к предсказаниям, миру иррациональному. Многие устали разбираться в домыслах политтехнологов и хотят других спикеров. Поэтому ясновидящие, пророки, астрологи и нумерологи становятся популярнее.

Ванга о конфликте России и Украины

Весь мир говорит о заявлениях предсказательницы, которой уже давно нет. Болгарская провидица смогла увидеть так далеко, что передала послание и живущим в 2024 году. Пророчество Ванги гласит, что именно этот год станет поворотным для СВО. Толкователи ее речей говорят, что либо градус военных действий снизится из-за нового президента Украины, либо же глава России сделает последний ход в этой партии.

Математик о дате завершения спецоперации

Григорий Кваша сделал расчет и проанализировал свою работу. Цифры лгать не могут, как известно. Вероятно, кто-то захочет верить именно им. Математик изучал исторические события, знаменательные даты, сопоставлял их с течением времени и анализировал цикличность событий.

Фото: Город55

По его информации, конфликт между Россией и Украиной завершится в 2025 году. Кваша заявил, что победу в спецоперации одержит российская сторона.

Мнение нумеролога о завершении СВО

Нумеролог Екатерина Уланова предсказала, что завершения конфликта на Украине ждать в ближайший год не стоит. По ее расчетам, «новый мир без Украины» будет в 2026 году. В этом же году закончится спецоперация. В текущем году ситуация не изменится, а в 2025-м начнется новый цикл, где будет много потерь. Как раз в этом году Украина перестанет существовать.

Астрологи о том, когда закончится конфликт

Немецкий астролог Кристоф Нидервизер предсказал, что конфликт между Россией и Украиной закончится в 2025 году. Астролог России Тамара Глоба утверждает при этом, что спецоперация может завершиться уже и в 2024 году.

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#Алина Ясинская#Политика#Общество#Россия#Украина#Прогнозы#Новости#Спецоперация#Астрологи#Сво
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