Кадры не удались. В Омской области во время фотосессии в котловане умерла женщина

По данным правоохранительных органов, у водоема решила отдохнуть компания родственников. Женщине пришла в голову идея сфотографироваться в воде. Но фотосессия подразумевала купание в котловане. Полицейские отметили, что водоем не предназначался для плавания, он не был никак оборудован.