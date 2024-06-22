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Posted Сегодня, 06:17

Published Сегодня, 06:17

Modified Сегодня, 06:19

Updated Сегодня, 06:19

иллюстрация

Кадры не удались. В Омской области во время фотосессии в котловане умерла женщина

22 июня 2024, 06:17
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омской области во время фотосессии в котловане умерла женщина

Сельчанка начала тонуть, когда ей делали фотографии.

В региональном УМВД сообщили о несчастном случае в Тюкалинском районе. Там погибла местная жительница — она утонула в котловане.

По данным правоохранительных органов, у водоема решила отдохнуть компания родственников. Женщине пришла в голову идея сфотографироваться в воде. Но фотосессия подразумевала купание в котловане. Полицейские отметили, что водоем не предназначался для плавания, он не был никак оборудован.

Сельчанка пошла купаться, но внезапно для всех фотосессия пошла не по плану. Она начала тонуть, ее быстро вытащили из воды, но дело оказалось серьезным. Родственники оказали первую реанимационную помощь, однако женщина скончалась.

Полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах происшествия.

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