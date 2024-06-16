gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:15

Published Сегодня, 07:15

Modified Сегодня, 07:17

Updated Сегодня, 07:17

иллюстрация

Вопреки запрету. В Тевризском районе Омской области утонул 17-летний юноша

16 июня 2024, 07:15
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

17-летний житель Омской области утонул в Иртыше, купаясь в запрещенном месте

Трагедия произошла в окрестностях села Ермиловка.

О гибели 17-летнего жителя Ермиловки сообщили в пресс-центре УМВД Омской области: по данным сотрудников ведомства, об инциденте сообщили незадолго до 17:00 часов 16 июня — в минувшую субботу.

Как показала предварительная проверка, молодой человек, будучи в компании приятелей, отдыхал на берегу Иртыша. Позже молодые люди решили искупаться, но выбрали для этого место, где вход в воду запрещен. Парень отдалился от берега на 20 метров, но вернуться обратно уже не смог.

По словам приятелей погибшего, юношу пытались вытащить из воды, но это его товарищам не удалось. Полиция и прокуратура проводят проверку инцидента, направленную на установление всех деталей произошедшего. Спасатели работают над тем, чтобы вытащить из воды тело юноши.

Ранее Город55 сообщал о похожем инциденте: 40-летний мужчина, отдыхавший с приятелем на берегу котлована, проигнорировал установленный запрет на купание в этой местности. Кроме того, перед смертью мужчина употреблял спиртное:

Не смог выбраться из котлована. В Омской области утонул 40-летний мужчина
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Происшествия#Полиция#Омская область#Прокуратура#Происшествие#Иртыш#Новости#Тевризский район#Спасатели#Ермиловка#Утопление
Подпишитесь
Водитель фуры, снесшей легковушку на омской «трассе смерти», стал фигурантом дела
Сегодня, 05:27
В течение дня. Синоптики предупредили омичей о внезапном и мощном ухудшении погоды
Сегодня, 06:46
С видом на Иртыш. Огромный коттедж в омском поселке Рыбачий продают за 60 млн рублей
Вчера, 12:07
Если уцелеет. Администрация Омска найдет новое место для «старого» шара «Державы»
Сегодня, 04:34
Переезжает в Москву. Наркевич покидает пост министра здравоохранения Омской области
Вчера, 02:17
Без общественного транспорта. В Омске откроют перекресток Архитекторов и Степанца
Вчера, 09:42
"