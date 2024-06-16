Вопреки запрету. В Тевризском районе Омской области утонул 17-летний юноша

Как показала предварительная проверка, молодой человек, будучи в компании приятелей, отдыхал на берегу Иртыша. Позже молодые люди решили искупаться, но выбрали для этого место, где вход в воду запрещен. Парень отдалился от берега на 20 метров, но вернуться обратно уже не смог.