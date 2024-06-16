Вопреки запрету. В Тевризском районе Омской области утонул 17-летний юноша

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
О гибели 17-летнего жителя Ермиловки сообщили в пресс-центре УМВД Омской области: по данным сотрудников ведомства, об инциденте сообщили незадолго до 17:00 часов 16 июня — в минувшую субботу.
Как показала предварительная проверка, молодой человек, будучи в компании приятелей, отдыхал на берегу Иртыша. Позже молодые люди решили искупаться, но выбрали для этого место, где вход в воду запрещен. Парень отдалился от берега на 20 метров, но вернуться обратно уже не смог.
По словам приятелей погибшего, юношу пытались вытащить из воды, но это его товарищам не удалось. Полиция и прокуратура проводят проверку инцидента, направленную на установление всех деталей произошедшего. Спасатели работают над тем, чтобы вытащить из воды тело юноши.
Ранее Город55 сообщал о похожем инциденте: 40-летний мужчина, отдыхавший с приятелем на берегу котлована, проигнорировал установленный запрет на купание в этой местности. Кроме того, перед смертью мужчина употреблял спиртное: