«Миллион алых роз». Омское правительство закупит наградные букеты на 300 тысяч рублей

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
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Updated Сегодня, 04:38
Правительство Омской области планирует закупит наградные букеты. Соответствующую заявку 21 июня разместил Аппарат губернатора. Максимальная цена контракта составляет 298 200 рублей. Заявки от поставщиков принимают до 1 июля. Источником финансирования указан областной бюджет.
Каждый букет должен состоять из семи роз, веточек эвкалипта, рускуса, завернут в декоративную бумагу и перевязан лентой.
«Товар должен быть в хорошем состоянии, не увядший, без признаков заболеваний и повреждений вредителями, без механических повреждений. Цветовая гамма определяется во время оформления заявки», — говорится в документах.
Срок контракта рассчитан до конца 2024 года. Цветы необходимо будет привозить по заявке в течение одного дня.
Ранее Город55 сообщал, что изготовителю композиций для омской «Флоры» готовы заплатить 14,5 млн рублей. Их разместят в Воскресенском и Выставочном скверах.