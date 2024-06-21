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Updated Сегодня, 04:38

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«Миллион алых роз». Омское правительство закупит наградные букеты на 300 тысяч рублей

21 июня 2024, 04:36
Фото: 1MI
Иллюстрация

Правительство Омской области планирует закупить наградные букеты на 300 тысяч

Каждый букет должен состоять из семи роз, веточек эвкалипта, рускуса, завернут в декоративную бумагу и перевязан лентой.

Правительство Омской области планирует закупит наградные букеты. Соответствующую заявку 21 июня разместил Аппарат губернатора. Максимальная цена контракта составляет 298 200 рублей. Заявки от поставщиков принимают до 1 июля. Источником финансирования указан областной бюджет.

Каждый букет должен состоять из семи роз, веточек эвкалипта, рускуса, завернут в декоративную бумагу и перевязан лентой.

«Товар должен быть в хорошем состоянии, не увядший, без признаков заболеваний и повреждений вредителями, без механических повреждений. Цветовая гамма определяется во время оформления заявки», — говорится в документах.

Срок контракта рассчитан до конца 2024 года. Цветы необходимо будет привозить по заявке в течение одного дня.

Ранее Город55 сообщал, что изготовителю композиций для омской «Флоры» готовы заплатить 14,5 млн рублей. Их разместят в Воскресенском и Выставочном скверах.

Успеть до августа. В Омске выделили 15 млн на изготовление 14 композиций для «Флоры»
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#Евгений Игишев#Омск#Контракт#Бюджет#Губернатор#Правительство#Цветы#Флористика#Закупки#Информация
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