gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:52

Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

В омском дептрансе не отказались от идеи полуэкспресса

«Вдруг просто не выстрелило?»: дептранс продолжает думать над идеей полуэкспресса

20 июня 2024, 10:52
Фото: 1MI

В омском дептрансе не отказались от идеи полуэкспресса

Чиновники запланировали «обследование» на еще 3 маршрутах.

На сегодняшнем заседании комитета Омского городского Совета по вопросам транспортной инфраструктуры речь шла в том числе об автобусах-полуэкспрессах. Город55 уже писал об идее запуска транспорта, который бы проезжал мимо ряда остановок и за счет этого экономил время для пассажиров. Дептранс по депутатскому запросу провел «обследование» и пришел к неутешительным выводам: экономия времени минимальна, прокладка маршрутов вне основных магистралей часто делает еще хуже, плюс возможен негатив от людей, стоящих на остановках.

— Нет смысла вводить полуэкспрессы, если мы все стоим в одной громадной пробке, — констатировал депутат Юрий Козловский, выслушав доклад главы дептранса Вадима Кормильца.

Однако в мэрии не спешат отказываться от идеи. Кормилец рассказал, что из 10 предложенных ему маршрутов удалось обследовать только 7, и осенью пройдут эксперименты на 3 оставшихся.

— Вдруг просто не выстрелило? — предположил он.

Чиновники пустят по 3 маршрутам автобусы для того, чтобы получить более полный набор данных. Стоит отметить, что если теоретически в Омске все же появятся полуэкспрессы, стоимость проезда в них, вполне возможно, будет выше средней. Ведь за дополнительные удобства нужно дополнительно платить.

«Экономия от 0 до 6»: в Омске снова протестировали маршруты для полуэкспрессов
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Горсовет#Дептранс#Полуэкспресс
Подпишитесь
«Спасибо, больше не хочется рожать». Что рассказывают омички о городских роддомах
Сегодня, 02:39
«Радости» больше нет. В центре Омска убрали знаменитую рекламную надпись
Сегодня, 02:57
Бывший омский министр здравоохранения перешел на работу в федеральное ведомство
Сегодня, 10:36
Прошел школу Боба Хартли. В «Авангард» вернулся нападающий Александр Яремчук
Сегодня, 05:52
Теперь по 40 рублей: омский дептранс официально предложил поднять стоимость проезда
Сегодня, 08:48
Заброшенную омскую «Агродеревню» у Заозерной застроят малоэтажными домами
Сегодня, 09:03