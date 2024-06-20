«Вдруг просто не выстрелило?»: дептранс продолжает думать над идеей полуэкспресса

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
На сегодняшнем заседании комитета Омского городского Совета по вопросам транспортной инфраструктуры речь шла в том числе об автобусах-полуэкспрессах. Город55 уже писал об идее запуска транспорта, который бы проезжал мимо ряда остановок и за счет этого экономил время для пассажиров. Дептранс по депутатскому запросу провел «обследование» и пришел к неутешительным выводам: экономия времени минимальна, прокладка маршрутов вне основных магистралей часто делает еще хуже, плюс возможен негатив от людей, стоящих на остановках.
— Нет смысла вводить полуэкспрессы, если мы все стоим в одной громадной пробке, — констатировал депутат Юрий Козловский, выслушав доклад главы дептранса Вадима Кормильца.
Однако в мэрии не спешат отказываться от идеи. Кормилец рассказал, что из 10 предложенных ему маршрутов удалось обследовать только 7, и осенью пройдут эксперименты на 3 оставшихся.
— Вдруг просто не выстрелило? — предположил он.
Чиновники пустят по 3 маршрутам автобусы для того, чтобы получить более полный набор данных. Стоит отметить, что если теоретически в Омске все же появятся полуэкспрессы, стоимость проезда в них, вполне возможно, будет выше средней. Ведь за дополнительные удобства нужно дополнительно платить.