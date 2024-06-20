«Вдруг просто не выстрелило?»: дептранс продолжает думать над идеей полуэкспресса

На сегодняшнем заседании комитета Омского городского Совета по вопросам транспортной инфраструктуры речь шла в том числе об автобусах-полуэкспрессах. Город55 уже писал об идее запуска транспорта, который бы проезжал мимо ряда остановок и за счет этого экономил время для пассажиров. Дептранс по депутатскому запросу провел «обследование» и пришел к неутешительным выводам: экономия времени минимальна, прокладка маршрутов вне основных магистралей часто делает еще хуже, плюс возможен негатив от людей, стоящих на остановках.