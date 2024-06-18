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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

В Омске снова протестировали маршруты для автобусов-полуэкспрессов

«Экономия от 0 до 6»: в Омске снова протестировали маршруты для полуэкспрессов

18 июня 2024, 11:07
Фото: 1MI

В Омске снова протестировали маршруты для автобусов-полуэкспрессов

По данным администрации, сейчас смысла в таком транспорте нет.

В Омском городском Совете на днях пройдет очередное заседание комитета по вопросам транспортной инфраструктуры. Один из пунктов повестки связан с автобусами-полуэкспрессами: депутаты попросили чиновников изучить вопрос «об организации работы полуэкспрессных маршрутов», которые могли бы помочь пассажирам экономить время.

Копия официального ответа мэрии за подписью врио мэра Евгения Фомина есть в распоряжении Города55. Из документа следует, что эксперимент был проведен на 7 маршрутах, но его результаты неутешительны.

— Экономия времени рейса на обследованных маршрутах составила от 0 до 6 минут в зависимости от дорожной обстановки, — говорится в письме. — Недостаток пропускной способности транспортной инфраструктуры в сочетании с наличием «пиковых» транспортных потоков, совпадающих по времени и направлению с основными пассажиропотоками, сводит к минимуму выигрыш во времени при организации полуэкспрессного сообщения для большинства пассажиров.

Прокладка маршрутов вне основных магистралей, согласно отчету, не дает выигрыша во времени, «а в отдельных случаях может давать отрицательный результат». При этом потенциальные пассажиры распределены более-менее равномерно по большинству остановок, а значит, исключение отдельных пунктов из схемы движения «может иметь отрицательные социальные последствия».

Авторы письма предвидят еще один негативный результат: из-за полуэкспрессов снизятся регулярность сообщения и сменяемость пассажиров в течение рейса, а как следствие — уменьшится выручка.

— Таким образом, заметное улучшение эксплуатационных и экономических показателей работы общественного транспорта в городе Омске за счет организации полуэкспрессных сообщений в сложившихся условиях функционирования улично-дорожной сети не выявлено, — подводят итог авторы документа.

В мэрии уверены: полуэкспрессы могут появиться только в том случае, если в Омске будет сформирована соответствующая дорожная инфраструктура.

Напомним: в марте дептранс отчитался перед Горсоветом об эксперименте по запуску полуэкспресса между Пушкинской библиотекой и вокзалом. Тогда выяснилось, что на 15-километровом маршруте удается сэкономить от силы 2-3 минуты.

В омском дептрансе продолжат искать маршруты для автобуса-полуэкспресса
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#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Горсовет#Полуэкспресс
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