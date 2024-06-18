«Экономия от 0 до 6»: в Омске снова протестировали маршруты для полуэкспрессов

Прокладка маршрутов вне основных магистралей, согласно отчету, не дает выигрыша во времени, «а в отдельных случаях может давать отрицательный результат». При этом потенциальные пассажиры распределены более-менее равномерно по большинству остановок, а значит, исключение отдельных пунктов из схемы движения «может иметь отрицательные социальные последствия».